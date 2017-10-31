Названы самые популярные подержанные машины отечественного производства

На второй строчке расположилась LADA «Классика». «Копейки», «двойки», «тройки» и прочие «Жигули» разошлись в январе-сентябре тиражом в 216 300 автомобилей (-7%), сообщает агентство «Автостат». Замыкает лидерскую тройку «десятое» семейство LADA — такими машинами обзавелись 174 600 россиян.

Следом в рейтинге самых востребованных отечественных моделей на вторичном рынке идут Priora (126 200 автомобилей), Kalina (89 700 машин), 4x4 (82 000 внедорожников) и Granta (54 100 авто). В ТОП-10 также оказались седан ГАЗ-3110 «Волга» (20 900 автомобилей), «Ока» (19 900 машин) и УАЗ «Хантер» (12 700 вездеходов).

Остается лишь добавить, что всего за первые девять месяцев 2017 года в России было продано 1,17 млн. подержанных машин российских марок, что на 1,4% меньше, нежели за аналогичный период 2016-го.