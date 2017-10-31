ТОП-5 бюджетников ценой меньше 550 000 рублей

Предыдущий обзор автомобилей, попадающих с базовыми версиями в ценовой диапазон до 550 тысяч рублей, портал «АвтоВзгляд» делал в конце весны, когда динамика авторынка была еще весьма неопределенной. Сейчас мы видим, что он демонстрирует устойчивую положительную тенденцию. За прошедшие полгода список бестселлеров в рассматриваемой категории немного изменился: LADA Vesta превысила установленную нами планку, хотя всего на 4900 рублей, Largus смог войти в пятерку лучших, обогнав тандем Renault, а LADA 4x4 по популярности, наоборот, опустилась с третьего на последнее место среди избранных. Выделять в особую модель Sandero не совсем справедливо, поскольку это всего-навсего хетчбэк на базе «Логана», но все уже привыкли к такому сепаратизму. Однако маркетологи кампании идут еще дальше, и навязчиво требуют считать чуть задранную версию Stepway совершенно отдельным кроссовером. Не вопрос, но из-за этого Sandero выбывает из пятерки.
LADA Granta, от 389 900 рублей
В ценовом плане эта модель вне конкуренции — дешевле предложение можно найти разве что на вторичном рынке или среди китайских городских машинок. Поэтому и с качеством исполнения производитель не особо заморачивается. Впрочем, по сравнению с «Приорой», например, прогресс налицо — как по ходовым характеристикам, так и по дизайну. Цена базовой версии «Гранты», оснащенной стареньким восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач, с мая не поднялась. Спрос на версии с механическими коробками по-прежнему значительно выше, чем на машины с «автоматом» или роботом — на долю последних приходится лишь 5% продаж. При этом 64% реализованных автомобилей — седаны.
LADA Largus, от 529 900 рублей
Совершенно универсальный универсал, которого некоторые «эксперты» незаконно определяют в минивэны, рвет все шаблоны. Несмотря на откровенное пренебрежение, выказываемое нашими соотечественниками к «сараям», эта модель даже в общем зачете стабильно следует на 12 месте по объему продаж, обгоняя даже Renault Logan. Две трети продаж приходятся на автомобили с пятиместным салоном. Самая популярная комплектация — Norma с новым 106-сильным двигателем и безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач. За базовый «Ларгус», особым спросом не пользующийся, придется отдать ровно столько же, сколько и весной.
Renault Logan, от 499 000 рублей
Среди моделей иностранного происхождения Logan занимает восьмую позицию в общем зачете, опустившись за полгода на одно место. Но среди откровенных «бюджетников» обрусевший «француз» заслуженно оказывается на четвертом месте рейтинга. Стартовый набор оборудования у него так же небогат, как и у вазовских машин: мотор мощностью 82 л. с., пятиступенчатая механическая коробка передач, антиблокировочная система тормозов, одинокая подушка безопасности у водителя, да Isofix. Полгода назад базовая версия Access стоила на 20 тысяч дешевле. Однако по большей части у нас раскупаются версии Confort c тем же 82-сильным двигателем и «механикой», которая также стоит на десятку дороже, чем весной — 559 990 рублей.
LADA 4×4, от 475 900 рублей
Один из немногих сохранившихся настоящих, честных внедорожников, он практически не менялся 40 лет, но способен пробраться через такие дебри и буераки, которых испугаются более «навороченные» и мощные собратья. Покупатели могут выбирать лишь из нескольких кузовов, поскольку агрегат у машины один-единственный — 1,7-литровый восьмиклапанный, невеликой мощностью 83 силы, а также пятиступенчатая механическая коробка. Лучше всего продаются трехдверки в базовой комплектации Standard, и с весны они не подорожали. Максимальную цену в 581 900 рублей дилеры просят за версию 40th Anniversary, которая отличается главным образом кожаным салоном, хромированными дверными ручками и окраской металлик.
LADA Kalina, от 410 600 рублей
Универсал с внедорожным обвесом Kalina Cross появился во время смены поколений модели в 2013 году и с тех пор никаким изменениям не подвергался. Именно он со 106-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой, а вовсе не какой-либо из вариантов хетчбэка, является самой популярной версией автомобиля. Его продажи составляют чуть меньше половины от общего тиража «Калины». Прайс-лист на такую машину стартует от 542 700 рублей, что значительно дороже, чем стоимость незамысловатой базовой пятидверки. Кстати, несмотря на слово Cross в названии, на лавры кроссовера автомобиль почему-то не претендует — видать, он не в тренде.