ТОП-5 бюджетников ценой меньше 550 000 рублей

Предыдущий обзор автомобилей, попадающих с базовыми версиями в ценовой диапазон до 550 тысяч рублей, портал «АвтоВзгляд» делал в конце весны, когда динамика авторынка была еще весьма неопределенной. Сейчас мы видим, что он демонстрирует устойчивую положительную тенденцию. За прошедшие полгода список бестселлеров в рассматриваемой категории немного изменился: LADA Vesta превысила установленную нами планку, хотя всего на 4900 рублей, Largus смог войти в пятерку лучших, обогнав тандем Renault, а LADA 4x4 по популярности, наоборот, опустилась с третьего на последнее место среди избранных. Выделять в особую модель Sandero не совсем справедливо, поскольку это всего-навсего хетчбэк на базе «Логана», но все уже привыкли к такому сепаратизму. Однако маркетологи кампании идут еще дальше, и навязчиво требуют считать чуть задранную версию Stepway совершенно отдельным кроссовером. Не вопрос, но из-за этого Sandero выбывает из пятерки.