Власти РФ окажут материальную поддержку покупателям электрокаров

Фото: median.az
Российские власти намерены оказывать материальную поддержку покупателям электромобилей и тем, кто развивает инфраструктуру для экологически чистых машин. Соответствующие письма по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича были разосланы во все ключевые министерства и некоторые крупные компании.
Виктория Базылева

В письме, оказавшемся в распоряжении «Известий», также говорится, что правительство готово поддерживать и производителей электрокаров, причем как российских, так и иностранных, локализовавших сборку машин в нашей стране.

Для покупателей электромобилей власти предлагают разработать программы льготного субсидирования, автокредитования и лизинга. А для владельцев торгово-развлекательных центров ввести налоговые льготы, в случае если они оборудуют парковки станциями подзарядки.

До середины ноября будет сформирована рабочая группа, которая разработает конкретный план по развитию электротранспорта в нашей стране.

– Просьба до 14 ноября 2017 года представить в правительство РФ согласованные предложения относительно рабочей группы в рамках правительственной комиссии по транспорту для организации работы по выработке системных подходов и межведомственной координации развития электромобилей и соответствующей инфраструктуры для электромобилей, — говорится в сообщении.

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31 октября 2017
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