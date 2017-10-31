Власти РФ окажут материальную поддержку покупателям электрокаров

В письме, оказавшемся в распоряжении «Известий», также говорится, что правительство готово поддерживать и производителей электрокаров, причем как российских, так и иностранных, локализовавших сборку машин в нашей стране.

Для покупателей электромобилей власти предлагают разработать программы льготного субсидирования, автокредитования и лизинга. А для владельцев торгово-развлекательных центров ввести налоговые льготы, в случае если они оборудуют парковки станциями подзарядки.

До середины ноября будет сформирована рабочая группа, которая разработает конкретный план по развитию электротранспорта в нашей стране.

– Просьба до 14 ноября 2017 года представить в правительство РФ согласованные предложения относительно рабочей группы в рамках правительственной комиссии по транспорту для организации работы по выработке системных подходов и межведомственной координации развития электромобилей и соответствующей инфраструктуры для электромобилей, — говорится в сообщении.