Все о будущем Pajero, новом Outlander и других новинках Mitsubishi для России

— И, наконец, — подытожил г-н Кобе — мы намерены опровергнуть скептические мнения о том, что у электрокаров в сегменте SUV нет будущего. Есть, и еще какое. Более того, технологии, которые мы реализовали при разработке этого концепта, будут массово применяться и в других серийных моделях компании.

— Иными словами, в таком виде e-Evolution в серию не пойдет?

— В этом виде — нет. Прежде всего, мы хотим увидеть реакцию публики, автомобильных экспертов и прочих критиков. Ведь на Токийском автосалоне представлено много различных электромобилей: одни из них стильные, другие козыряют отменной аэродинамикой, а Mitsubishi e-Evolution не только совместил в себе и то, и другое, но и обладает, как я уже сказал, темпераментом. Иначе говоря, способен доставить удовольствие от вождения. Он точен в управлении и очень динамичен. Это не просто кроссовер-электрокар, это нечто большее. Что будет с ним дальше — скоро узнаете.