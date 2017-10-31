Все о будущем Pajero, новом Outlander и других новинках Mitsubishi для России

Фото и видео: Вячеслав Василенко
На Токийском автосалоне-2017 компания Mitsubishi представила новейший кроссовер-купе, дающий представление о том, какими будут автомобили японской марки в будущем. Подробнее о новинке и прочих планах производителя порталу «АвтоВзгляд» рассказал вице-президент корпорации Винсент Кобе.
Вячеслав Василенко

Главной премьерой Mitsubishi на домашнем моторшоу стал, конечно же, кроссовер Eclipse Cross, который пропишется в России уже в следующем году — первый эксклюзивный видео обзор новинки можно посмотреть тут.

Кроме того, японцы показали обновленную версию гибридного Mitsubishi Outlander PHEV, а также совершенно новый концепт с уже знакомым нам названием Evolution, только с приставкой «е». О планах марки и перспективах без преувеличения эффектного электрического прототипа топ-менеджера компании расспросил портал «АвтоВзгляд».

Фото: Вячеслав Василенко

— Когда ориентировочно можно ждать серийного воплощения e-Evolution? И насколько сильно товарный образец будет отличаться от концепта?

— Могу с уверенностью сказать, что эта машина не умрет в статусе концепта, но и не пойдет в серию. Создавая концептуальный e-Evolution, мы преследовали три цели. Первая — показать новые направления дизайна, в котором будут развиваться последующие автомобили марки.

Полноприводный кроссовер Mitsubishi e-Evolution укомплектован тремя электромоторами, установленными на передней и задней осях, а также оснащен 67 различными умными электронными системами. В частности, автоматическим парковщиком и функцией автономного управления.

— Вторая — доказать потребителям, что электромобили не являются скучными средствами передвижения, а вполне себе могут доставлять удовольствие от вождения.

— И, наконец, — подытожил г-н Кобе — мы намерены опровергнуть скептические мнения о том, что у электрокаров в сегменте SUV нет будущего. Есть, и еще какое. Более того, технологии, которые мы реализовали при разработке этого концепта, будут массово применяться и в других серийных моделях компании.

— Иными словами, в таком виде e-Evolution в серию не пойдет?

— В этом виде — нет. Прежде всего, мы хотим увидеть реакцию публики, автомобильных экспертов и прочих критиков. Ведь на Токийском автосалоне представлено много различных электромобилей: одни из них стильные, другие козыряют отменной аэродинамикой, а Mitsubishi e-Evolution не только совместил в себе и то, и другое, но и обладает, как я уже сказал, темпераментом. Иначе говоря, способен доставить удовольствие от вождения. Он точен в управлении и очень динамичен. Это не просто кроссовер-электрокар, это нечто большее. Что будет с ним дальше — скоро узнаете.

— Хорошо, давайте поговорим о более приземленном. Например, о легендарном Mitsubishi Pajero. Неужели и в правду не видать нам нового поколения этого внедорожника?

— На данный момент планов по замене текущего Pajero нет. Не исключено, что новое поколение когда-нибудь появится, но сейчас этот вопрос не обсуждается. Создать внедорожник, который бы подходил под все сегодняшние требования и экологические нормы, — задача весьма амбициозная и требующая немало инвестиций. К тому же, в глобальном смысле массовый спрос на этот автомобиль заметно падает. Впрочем, у нас уже есть новый флагман (Mitsubishi Pajero Sport — прим. Ред.)

— Расскажите о других новинках Mitsubishi, которые мы увидим в обозримом будущем?

— Мы намерены перезапустить практически всю модельную линейку бренда. Сейчас мы выводим Eclipse Cross, далее выпустим Mitsubishi Outlander нового поколения, за ним пойдут компактный кроссовер ASX, пикап L200 и Pajero Sport. Возвращаясь же к Pajero, могу сказать, что продаваться он будет до 2021 года.

Фото: Вячеслав Василенко

— Когда ждать на рынке свежую генерацию Mitsubishi Outlander?

— Вы можете рассчитывать на появление нового поколения «Аутлендера» через три-четыре года.

— А известно, на какой платформе он будет построен?

— Конечно, известно. Но сообщить я об этом пока не могу. Скажу только, что работа над его созданием уже ведется. Он будет очень технологичным.

— Можем ли мы надеяться на появление в России нового, как вы его назвали, кросс-вэна Mitsubishi Xpander?

Увы, но на сегодняшний день мы не получаем достаточного количества потребительских запросов на эту модель, что вполне ожидаемо, так как сегмент минивэнов в России практически отсутствует. Но вопрос вывода Xpander на российский рынок прорабатывается.

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31 октября 2017
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