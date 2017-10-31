Все о будущем Pajero, новом Outlander и других новинках Mitsubishi для России

Главной премьерой Mitsubishi на домашнем моторшоу стал, конечно же, кроссовер Eclipse Cross, который пропишется в России уже в следующем году — первый эксклюзивный видео обзор новинки можно посмотреть тут.
Кроме того, японцы показали обновленную версию гибридного Mitsubishi Outlander PHEV, а также совершенно новый концепт с уже знакомым нам названием Evolution, только с приставкой «е». О планах марки и перспективах без преувеличения эффектного электрического прототипа топ-менеджера компании расспросил портал «АвтоВзгляд».