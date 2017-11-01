Дилеры распродали все универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Как рассказали представители трех дилерских центров LADA газете «Ведомости», универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross на складах больше нет. АВТОВАЗ изначально поставил не много машин, да и ноябрьская квота была небольшой. Таким образом производитель старался минимизировать риски затоваривания и заморозки дилерских средств, а также обеспечить планомерную загрузку конвейера.

Спрос на новый универсал Vesta SW и его «внедорожную» версию Vesta SW Cross оказался значительно выше, чем предполагалось ранее. В АВТОВАЗе сообщили, что ижевский завод постепенно наращивает производство машин. Ориентировочно дефицит устранят в начале следующего года.

Напомним, что универсалы появились в продаже 25 октября. Приобрести LADA Vesta SW можно по цене от 639 900 рублей, в то время как Vesta SW Cross обойдется покупателю уже не менее, чем в 755 900 рублей.