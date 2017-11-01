KIA назначила нового президента российского подразделения

По мнению руководителей KIA Motors, с новым президентом компания укрепит свои — и без того неплохие — позиции на российском автомобильном рынке. Огромный опыт и знания, накопленные Чжон Вон Чжоном более чем за 25 лет карьеры в штаб-квартире марки и ее международных подразделениях, послужат основой для дальнейшего роста бизнеса KIA в нашей стране.

– За последние годы KIA удалось достичь впечатляющих результатов на российском рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Уже 4 года подряд KIA занимает первое место по объему продаж среди всех иностранных брендов в России. Мы смотрим в будущее с уверенностью и уже готовим множество интересных высококачественных новинок для России, — говорит Чжон Вон Чжон.