Рассекречен экстерьер Jeep Wrangler четвертого поколения

Фото: Jeep
Компания Jeep опубликовала несколько изображений внедорожника Jeep Wrangler четвертой генерации. Кроме того, в пресс-службе марки подтвердили, что публичная премьера новинки состоится 29 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Виктория Базылева

Судя по фотографии, внешне новый Jeep Wrangler, как и ожидалось, не сильно отличается от своего предшественника. Внедорожник обзавелся разве что перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененной оптикой и новыми бамперами.

Известно, что Wrangler сохранил рамную конструкцию, но получил алюминиевый кузов, благодаря чему масса автомобиля значительно снизилась. Технические характеристики новинки американцы пока не раскрывают. Однако по предварительным данным, в линейку двигателей модели войдут 2,0- и 3,6-литровые моторы мощностью 300 и 284 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат» ZF.

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1 ноября 2017
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