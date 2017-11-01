Рассекречен экстерьер Jeep Wrangler четвертого поколения

Судя по фотографии, внешне новый Jeep Wrangler, как и ожидалось, не сильно отличается от своего предшественника. Внедорожник обзавелся разве что перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененной оптикой и новыми бамперами.

Известно, что Wrangler сохранил рамную конструкцию, но получил алюминиевый кузов, благодаря чему масса автомобиля значительно снизилась. Технические характеристики новинки американцы пока не раскрывают. Однако по предварительным данным, в линейку двигателей модели войдут 2,0- и 3,6-литровые моторы мощностью 300 и 284 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат» ZF.