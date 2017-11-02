Ford показал десять «крутых» внедорожников

В основе Project SD126 от BDS Suspension лежит пикап Ford Super Duty XLT. Автомобиль оснащен турбированным дизельным 6,7-сильным V8. Грузовичок получил лифтованную подвеску, 42-дюймовые колеса и укороченную колесную базу.

Кроссовер EcoSport, над которым поработала дизайн-студия Vaccar, обзавелся внедорожными шинами, расширенными колесными арками и форсированным двухлитровым мотором. Кроме того, Vaccar представили шоу-кар на базе Ford Bronco 1966-го года.

Помимо прочего, Ford показал несколько автомобилей, в основе которых лежат различные модификации F-150: Modern Adventurer от A. R. E., Lariat SuperCrew от Air Design, RTR Muscle Truck от RTR Vehicles, а также Lariat SuperCrew от CJ Pone Parts, SuperCab от RK Sport и Tjin Edition Ford F-150 от Tjin Edition и другие.