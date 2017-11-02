LADA и другие самые продаваемые авто на планете

Фото: cashcarconvert.com
На вопрос, какая модель была самой популярной в истории, некоторые называют Volkswagen Beetle, некоторые — Ford Model T. Спору нет, обе эти машины пользовались бешеным успехом, однако на первом месте по числу проданных экземпляров оказалась японская Toyota Corolla. Удивительно? И нам тоже.
Эдуард Раскин

Сотни моделей десятков брендов каждый год покидают шоу-румы, чтобы начать свою службу людям. При таком разнообразии выбора нелегко завоевать любовь миллионов покупателей, а тем более удерживать ее на протяжении десятилетий, оставаясь конкурентоспособными и привлекательными. Однако это — единственный ключ к успеху. Посмотрим, как выглядит пятерка самых-самых успешных автомобилей всех времен и народов.

Фото: www.netcarshow.com

Toyota Corolla — более 43 миллионов

Положа руку на сердце, эту машину сложно назвать привлекательной. Однако она весьма функциональна. Первая Corolla увидела свет в 1966 году, тогда она предлагала неплохой уровень комфортабельности, была практичной, надежной и продавалась по доступной цене. С тех пор минуло более пяти десятков лет, но по дорогам мира по-прежнему бегают «Короллы» уже 11 поколения. Кстати, эта модель одной из первых среди иномарок массово появилась в пост-перестроечной России.

Фото: www.netcarshow.com

Ford F-series150 — более 40 миллионов

Производство этой модели стартовало аж в 1948 году. С 1977-го она становится самым продаваемым пикапом Америки, а с 1983-го и вообще — самым продаваемым автомобилем в США. Тяжелый, надежный, способный переводить объемные грузы или буксировать неподъемные прицепы, она завоевала сердца американцев, которые в принципе неравнодушны к грузовичкам.

Фото: www.netcarshow.com

Volkswagen Golf — более 30 миллионов

Признайтесь, увидев в названии Volkswagen вы сразу подумали о «Жуке»? Нет, легендарный Beetle находится на одну ступеньку ниже. Между прочим, Golf не менее знаменит, чем его собрат — это единственная модель, чье название стало обозначением целого класса автомобилей. Удобный, симпатичный, экономичный, автомобиль превосходно управляется, а в модификации R способен на истинно гоночные подвиги.

Фото: www.netcarshow.com

Volkswagen Beetle — более 23 миллионов

Ну вот мы и добрались до знаменитого «Жука». Тут, правда, стоит оговориться, что учитывается совокупный тираж как классического Beetle, так и его последних жеманных и гламурных версий. Взяв старт в 1938 году, модель к 1950-м стала непререкаемым образцом для подражания в бюджетном сегменте. В более-менее неизменном виде она оставалась на конвейере до 2003 года. Вряд ли этот рекорд сможет побить его преемник New Beetle.

Фото: www.youtube.com

ВАЗ-2101 — более 19 миллионов

Гордитесь, обитатели одной девятой части суши! В пятерку призеров попал автомобиль который выпускался на наших заводах. Это, естественно, замечательная «Копейка»! В 1970 году из ворот тольяттинского завода выехал первый экземпляр этой модели, представлявшей собой модернизированный FIAT 124. Для советских людей эта машина была чудом техники и образцом дизайна.

Фото: www.netcarshow.com

Десятка самых продаваемых авто

В десятку помимо перечисленных моделей входят также Honda Civic и Ford Escort (более 18 млн.), Honda Accord (более 17 млн.), Ford Model T и Volkswagen Passat (более 15 млн.)

2 ноября 2017
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