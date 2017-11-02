LADA и другие самые продаваемые авто на планете

Volkswagen Beetle — более 23 миллионов

Ну вот мы и добрались до знаменитого «Жука». Тут, правда, стоит оговориться, что учитывается совокупный тираж как классического Beetle, так и его последних жеманных и гламурных версий. Взяв старт в 1938 году, модель к 1950-м стала непререкаемым образцом для подражания в бюджетном сегменте. В более-менее неизменном виде она оставалась на конвейере до 2003 года. Вряд ли этот рекорд сможет побить его преемник New Beetle.