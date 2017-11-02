С начала 2017 года Skoda выпустила более 1 млн. машин

– Совместно со своими производственными партнерами по всему миру бренд (Skoda — прим.ред.) уже выпустил 1 000 000 автомобилей за неполный год, достигнув семизначной отметки четвертый год подряд. Однако еще никогда прежде этот результат не был достигнут в октябре, — сообщили в пресс-службе Skoda.

Наибольшей популярностью у автомобилистов по всему миру пользуются модели Octavia, Fabia и Superb. Покупателям пришелся по нраву и новый кроссовер Kodiaq, премьера которого состоялась в сентябре минувшего года. Кроме того, руководство Skoda возлагает огромные надежды на компактный SUV Karoq — преемника Yeti.

Отметим также, что согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам первых девяти месяцев 2017 года в России Skoda располагается на восьмом месте по продажам. В январе-сентябре дилеры чешской марки реализовали 44 846 машин. Лучше всего в нашей стране продаются лифтбэки Rapid (21 605 автомобиля) и Octavia (16 565 машин).