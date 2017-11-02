Tesla заявила о рекордных убытках

Создатель самого большого, переливающегося всеми цветами радуги пузыря мирового автопрома в очередной раз продемонстрировал редкое самообладание перед лицом инвесторов и клиентов. В ответ на выказанную ими озабоченность Илон Маск, не моргнув глазом, сообщил, что все будет просто замечательно, и производство Model 3 выйдет на обещанный уровень в 5000 экземпляров в неделю. Правда, не этой осенью, как он обещал раньше, а к марту 2018 года.

Пока же финансовое положение компании становится все более тревожным. Хотя ее руководство и заявило об увеличении дохода автомобильного подразделения на 10% — до 2,36 млрд. долларов, — прочие показатели не внушают оптимизма. Акции Tesla упали на 5%, в октябре уволены 700 работников. Несмотря на клятвенное обещание не занимать больше денег, в августе фирма вновь привлекла по долговым обязательствам еще 1,8 млрд. долларов. Похоже, именно это и способствовало появлению красивой цифры в графе «Доход».

Месяц назад Маск сваливал вину в срыве производственных планов на неких сторонних поставщиков. Теперь он объясняет задержку с выпуском Model 3 тем, что его собственный завод по производству аккумуляторов не справляется с объемами из-за узких мест в технологической цепочке.