Внедорожник Chevrolet Niva подорожал

Как сообщает пресс-служба GM-AVTOVAZ, рекомендованные розничные цены на Chevrolet Niva в стандартной комплектации L с 1 ноября подросли на 5000 рублей, а в версиях LC, GL, LE, GLC и LE+ — на 6000 рублей. По словам представителей компании, стоимость внедорожника увеличилась в связи с удорожанием комплектующих и «внешними факторами».

За Chevrolet Niva в базовом исполнении L покупателю теперь придется отдать не менее 593 000 рублей. Более интересные LC и GL обойдутся уже как минимум в 636 000 и 676 000 целковых. «Нивы» в комплектациях LE и GLC выудят из кошелька клиента 680 000 и 725 500 рублей соответственно. А за топовую версию LE+ официальные дилеры попросят от 738 500.