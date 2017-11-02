Volkswagen Polo оснастят 300-сильным двигателем

Как сообщает Autocar, новый Volkswagen Polo R вооружат тем же 300-сильным мотором, что приводит в движение «заряженный» хетчбэк Golf R. Предполагается, что от старшего брата «Поло» достанется и система полного привода. Прочие подробности пока не раскрываются.

Производитель из Вольфсбурга уже тестирует прототипы хот-хэтча Polo R. Однако окончательное решение о запуске серийного производства модели руководители компании еще не приняли.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Volkswagen в настоящее время также трудится над абсолютного новым кроссовером. Предполагается, что модель унаследует черты нового T-Roc, а силовые агрегаты — у хетчбэка Polo. Новинка получит увеличенный дорожный просвет, «внедорожный» пластиковый обвес и расширители колесных арок.