Начались российские продажи обновленного Peugeot 308

Из кроссовера Peugeot 3008 сюда перекочевала вся полезная электроника. В частности, системы предупреждения о возможном столкновении и экстренного торможения, функции определения усталости водителя и распознавания дорожных знаков, система мониторинга слепых зон и ассистент при парковке.

Что касается моторов, то в России Peugeot 308 представлен исключительно с бензиновыми движками, безальтернативно работающими с шестискоростной автоматической коробкой передач. В их числе — младший 135-сильный двигатель и более мощный агрегат о 150 «лошадях».

Любители спортивного стиля наверняка оценят версию GT-Line, щеголяющую светодиодной оптикой, агрессивного вида бампером, 17-дюймовыми дисками из легкого сплава, а также комбинированными креслами, алюминиевыми накладками на педали и пороги. Правда, доплата за все эти плюшки-ватрушки составит немногим больше 200 000 рублей.