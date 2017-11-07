Начались российские продажи обновленного Peugeot 308

Фото: Peugeot
Российский офис французской марки объявил о запуске продаж обновленного Peugeot 308. Посвежевший хетчбэк доступен в трех различных комплектациях и с парой бензиновых моторов. Прайс-лист начинается от 1 399 000 рублей.
Мирон Горин

Автомобиль получил слегка подретушированную внешность, выраженную в перелицованных бампере и решетке радиатора, а также свежий дизайн колесных дисков и два новых цвета окраски кузова — «металлизированные» бежевый и синий.

Интерьер преобразился за счет более качественных материалов отделки, новой мультимедиасистемы с трехмерной навигацией и возможностью отражения содержимого мобильных устройств на штатном многоцветном тачскрине.

Из кроссовера Peugeot 3008 сюда перекочевала вся полезная электроника. В частности, системы предупреждения о возможном столкновении и экстренного торможения, функции определения усталости водителя и распознавания дорожных знаков, система мониторинга слепых зон и ассистент при парковке.

Что касается моторов, то в России Peugeot 308 представлен исключительно с бензиновыми движками, безальтернативно работающими с шестискоростной автоматической коробкой передач. В их числе — младший 135-сильный двигатель и более мощный агрегат о 150 «лошадях».

Любители спортивного стиля наверняка оценят версию GT-Line, щеголяющую светодиодной оптикой, агрессивного вида бампером, 17-дюймовыми дисками из легкого сплава, а также комбинированными креслами, алюминиевыми накладками на педали и пороги. Правда, доплата за все эти плюшки-ватрушки составит немногим больше 200 000 рублей.

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7 ноября 2017
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