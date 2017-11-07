Почему в России растут продажи китайской Chery

Но для начала скажем, что в октябре 2017 в России продано на 68% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. А всего за 10 месяцев 2017-го компания продала 4692 автомобилей — на 13% больше по сравнению с январем-октябрем 2016-го.

И, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, «драйвером роста продаж послужили спецпрограммы Chery Direct, „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“, разработанные Chery совместно с рядом крупнейших банков». Достаточно сказать, что доля продаж автомобилей реализованных в кредит составила 43%. При этом программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались намного выгоднее, чем аналогичные государственные проекты по покупке авто со скидками. Да и вообще программы Chery Finance дают потенциальным клиентам возможность подобрать кредит на максимально выгодных условиях: на срок до 84 месяцев; по процентной ставке от 6,17% годовых и одновременной скидке до 50 000 рублей. Кроме того, «Чери» привлекает клиентов и более мелкими, но очень актуальными бонусами — покупатели получают в подарок набор комплект зимней резины, полис КАСКО, 2 бесплатных шиномонтажа и 2 ТО.

И, наконец, нельзя забывать, что модельная линейка бренда, представленная в нашей стране, выглядит на фоне конкурентов более, чем актуально. Напомним, что над кроссоверами Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2 работал такой всемирно известный дизайнер, как маэстро Хоуп.