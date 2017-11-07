Правительство вот-вот вбухает кучу денег в электромобили и автопилоты

Фото: www.z-car.com
Минэкономразвития РФ предложило выделять на поддержку штанов автопрома по 65 млрд. рублей ежегодно — до 2025 года. Помимо традиционных программ стимулирования спроса эти средства пойдут — куда бы вы думали? — на разработку автопилотов, гибридов и электромобилей. Без этого, как и без «Роснано», нам никуда…
Вадим Устинов

Такое своевременное и полностью отвечающее духу времени предложение Минэкономразвития содержится в новой редакции «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года». В частности, там используется термин «новые виды техники», под которым понимаются электромобили, гибриды и автопилотируемые машины.

— Мы предлагаем переориентировать государственную поддержку на новые виды техники. Речь идет о сумме порядка 65 млрд. рублей в год. Поддержка может включать такие инструменты как софинансирование НИОКР для разработки технологий производства транспортных средств с новыми свойствами (консорциумы, субсидии), поддержка стартапов (то, что делается сейчас по линии Национальной технологической инициативы и институтов развития), поддержка дизайн-центров и развитие инжиниринговых центров для комплектаторов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Поздравим наше правительство с прозрением. Действительно, зачем давать деньги (пусть и небольшие в масштабах бюджета страны) на реальное поддержание спроса и дотирование (пусть и донельзя скупое) конкретных граждан, жаждущих купить себе транспортное средство для вульгарного передвижения, а не для понтов. Ведь именно недорогие машины подпадают под действие программ господдержки.

Фото: www.cnbc.com

Ответственных работников министерств и ведомств не смущает, что в помощи нуждается в первую очередь массовое производство доступных автомобилей, а не элитарные увлечения экологически озабоченных индивидуумов. Им глубоко по барабану, что в России напрочь отсутствуют законодательная база и инфраструктура для безопасного функционирования как электрокаров, так и автопилотов, а для их создания по подсчетам экспертов того же правительства потребуются триллионы евро.

Они не задумываются, что численность автопарка в нашей стране на конец первого полугодия составляла почти 50 млн. единиц, а электромобилей среди них насчитывалось всего 1100 штук — это, знаете ли, целых 0,002%! Для них не аргумент, что российские автопроизводители в лице группы ГАЗ, а также альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, куда до кучи входит АВТОВАЗ, считают более приоритетным газомоторное направление — не от балды, а с учетом географических, климатических и ресурсных особенностей нашей страны.

Не имеет никакого значения, что параллельно инициативе Минэкономразвития выступает Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД), представляющая интересы 3,5 тысяч организаций. Как сообщает РБК, она обращается к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой продлить программы господдержки автомобильной отрасли в 2018 году. Как ни странно, их заботят совсем другие, не автономноэлектрические аспекты — социально-значимые. В частности, дилеры предлагают увеличить объем выделяемых средств на адресные программы кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», льготного лизинга «Свое дело», «Российский фермер» и «Российский тягач».

Фото: www.luxuriousmagazine.com

— В случае отмены или существенного сокращения программ господдержки стимулирования спроса в 2018 году существует высокая вероятность не только прекращения текущего роста, но и снижения объема продаж, — говорится в письме РОАД, копия которого вроде как есть в распоряжении РБК, но само оно затерялось где-то во властных коридорах.

Бесспорно, автодилеры сами не ангелы, и всегда рады поживиться как за счет государства, так и за наш с вами счет. Но тут вопрос в контроле со стороны властей и в совершенствовании законодательства, которое заставит их работать, а не халявить. А разумные соображения по поводу тенденций развития отрасли не сильно девальвируются из-за того, что их произносят не совсем безгрешные уста.

Глупо отрицать необходимость инвестировния бюджетных средств — и даже, возможно, в большем объеме, чем предлагает Минэкономразвития — в разработку новых технологий. Но давайте отделять котлеты от мух. Если мы спасаем авторынок — давайте спасать. Если пытаемся развиваться технологически — давайте развиваться. Это совершенно разные направления финансирования.

И еще одно. Лично я готов поверить, что выделяемые бюджетом на НИОКР деньги идут туда, куда им положено, и работают так, как нужно. Вот пусть только руководство «Роснано» публично (а лучше в самом гуманном суде в мире) отчитается, чем оно там занимается на протяжении нескольких лет, и чего оно за это время достигло.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, автопилот, технология, электромобили
7 ноября 2017
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