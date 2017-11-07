Правительство вот-вот вбухает кучу денег в электромобили и автопилоты

Такое своевременное и полностью отвечающее духу времени предложение Минэкономразвития содержится в новой редакции «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года». В частности, там используется термин «новые виды техники», под которым понимаются электромобили, гибриды и автопилотируемые машины.

— Мы предлагаем переориентировать государственную поддержку на новые виды техники. Речь идет о сумме порядка 65 млрд. рублей в год. Поддержка может включать такие инструменты как софинансирование НИОКР для разработки технологий производства транспортных средств с новыми свойствами (консорциумы, субсидии), поддержка стартапов (то, что делается сейчас по линии Национальной технологической инициативы и институтов развития), поддержка дизайн-центров и развитие инжиниринговых центров для комплектаторов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Поздравим наше правительство с прозрением. Действительно, зачем давать деньги (пусть и небольшие в масштабах бюджета страны) на реальное поддержание спроса и дотирование (пусть и донельзя скупое) конкретных граждан, жаждущих купить себе транспортное средство для вульгарного передвижения, а не для понтов. Ведь именно недорогие машины подпадают под действие программ господдержки.