Самой популярной в мире машиной назван пикап

Компания Park Indigo, управляющая паковочным пространством на Британских островах, разразилась собственным рейтингом популярности моделей машин в странах мира. Так, по мнению «британских ученых», самой популярно моделью в мире нужно считать пикапу Toyota Hilux, поскольку он лидирует по продаваемости в 25 странах Земли: Аргентине, Австралии, Гондурасе, Омане, государствах Южной Африки, Судане, Лаосе и т. п.

Чуть менее популярна в мире модель концерна VW — Golf. Ее хорошо покупают в Германии, Австрии, Бельгии, Новегии, Британии, Люксембурге, Хорватии, на Кипре. Не сильно уступает «Гольфу» Skoda Octavia, популярная в Польше, Чехословакии, Финляндии, Эстонии, Словакии, Боснии-Герцеовине, Швейцарии.

Из рейтинга также можно узнать, что самая покупаемая машина в СирииЮ оказывается, не пикап с пулеметом в кузове, а Hyundai Tucson! А в Туркмении у дилеров как горячие пирожки «разлетаются» Mercedes С-класса. Зато в крошечной европейской Андорре население всем прочим маркам и моделям предпочитает BMW X5.