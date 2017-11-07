Toyota Corolla и четыре других самых неудачных седана

Не то, чтобы у каждого из автомобилей, попавших в наш рейтинг, по всем показателям наблюдался полный провал. Отнюдь, такие тотальные неудачники на рынке в принципе не выживают. Но по отдельным характеристикам отобранные нами машины, прямо скажем, оказываются не на высоте. Причем, это не зависит ни от класса, ни от степени популярности модели у российский аудитории.

Претендентов, достойных участвовать в рейтинге, гораздо больше пяти. Достаточно вспомнить хотя бы такой автомобиль как Toyota Camry, имеющую бешеный успех в России, но отличающуюся при этом несуразным дизайном и весьма сомнительной эргономикой. Однако мы решили все-таки ограничиться традиционной пятеркой.