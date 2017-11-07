Toyota Corolla и четыре других самых неудачных седана

Фото: www.teslarati.com
За что нашими соотечественниками так любимы седаны? Прежде всего, за комфортабельность и вместительность грузового отсека. Немаловажны, естественно, также дизайн и динамические характеристики. Однако даже самые продаваемые в России автомобили с этим типом кузова подчас имеют достаточно низкие потребительские характеристики.
Эдуард Раскин

Не то, чтобы у каждого из автомобилей, попавших в наш рейтинг, по всем показателям наблюдался полный провал. Отнюдь, такие тотальные неудачники на рынке в принципе не выживают. Но по отдельным характеристикам отобранные нами машины, прямо скажем, оказываются не на высоте. Причем, это не зависит ни от класса, ни от степени популярности модели у российский аудитории.

Претендентов, достойных участвовать в рейтинге, гораздо больше пяти. Достаточно вспомнить хотя бы такой автомобиль как Toyota Camry, имеющую бешеный успех в России, но отличающуюся при этом несуразным дизайном и весьма сомнительной эргономикой. Однако мы решили все-таки ограничиться традиционной пятеркой.

Фото: Renault

Renault Logan

Шестнадцатое место по продажам за три квартала в России — это совсем неплохо. Если, конечно, забыть о том, что Logan когда-то был одним из лидеров рынка. В первую очередь, ему удавалось опережать конкурентов за счет низкой цены. Еще одно несомненное достоинство модели — вместительный багажник объемом 510 л. Из плюсов, пожалуй, все. Дизайн у машины нового поколения хоть и стал поприличнее, но ненамного. В салоне — большие зазоры между панелями, постоянные скрипы, стуки. За рулем удобно не устроишься, как ни старайся. Динамика вялая — даже версия с 113-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой добирается до сотни только за 10,7 секунд.

Фото: Datsun

Datsun on-Do

Тоже вполне неплохо продающийся автомобиль — с января по сентябрь он разошелся тиражом 13 973 экземпляров. И багажник у него еще больше, чем у Logan — целых 530 л. Однако с ходовыми характеристиками дела обстоят из рук вон плохо. Представьте себе, что «на руке» машина разгоняется до 100 км/ч долгих 11,3 секунды, а с допотопным четырехступенчатым «автоматом» — так вообще за 14,4 секунды. Безальтернативный 87-сильный мотор на большее в принципе не способен. Снаружи «японец» выглядит неуклюже за счет разбухшей сверх всякой меры задней части. Да и анфас он совсем не голливудский красавец. Рослый водитель вряд ли подберет подходящие регулировки кресла и руля, да и обычного роста человек вряд ли разместится с комфортом.

Фото: Toyota

Toyota Corolla

Экстерьер у этой модели не столь вызывающий, как у Camry, однако тоже далеко не бесспорен. Японским художникам в принципе не удается потрафить вкусам усредненного европейца из-за различий культур, поэтому они стараются хотя бы шокировать покупателя, чтобы привлечь внимание в своему продукту. Багажник у машины откровенно невелик, он меньше, чем у машин классом ниже — 452 л. Казалось бы, двигатель тут помощнее, как-никак 140 л. с., но по факту он сообщает автомобилю на удивление посредственную динамику — 10,2 секунды до сотни. Что уж говорить про базовый 1,33-литровый мотор с его 12,6 секундами, выходить на обгон по трассе с которым просто небезопасно. Кстати, японцы записали свое творение в некий «премиальный гольф-класс». Непонятно, что это за зверь, но на премиум машина совершенно не тянет из-за множества недоделок и недоработок в плане комфортабельности — достаточно лишь упомянуть об отсутствии воздуховода климатической системы для пассажиров заднего ряда.

Фото: Ravon

Ravon Gentra

Что хорошего можно ожидать от автомобиля, которому исполнится в обед сто лет? Ведь Gentra — это слегка подштукатуренная Daewoo Lacetti. С 2002 года, когда модель была представлена публике, у нее практически не изменился ни экстерьер, ни интерьер. Поэтому о каком-то удобстве посадки водителя, об эргономичности размещения приборов и о прочих слагаемых комфорта говорить не имеет смысла. Багажное отделение не поражает размерами — его объем всего 405 л. Немолодой 107-сильный двигатель в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, стараясь изо всех сил, разгоняет автомобиль до заветной сотни целых 13 секунд — по официальным данным, а на практике еще дольше.

Фото: Nissan

Nissan Sentra

Внешность этого автомобиля более-менее точно копирует дизайн ушедшей с нашего рынка Nissan Teana. Это ему совсем не в плюс, поскольку «Теана» все-таки относилась к бизнес-классу и могла предложить своему владельцу достойный комфорт кроме сомнительного экстерьер. Sentra же — всего-навсего гольф-класс, с единственным маломощным двигателем в 117 л. с. и среднего качества бюджетным салоном. При этом цена даже базовой версии машины вовсе не бюджетная — прайс стартует аж от 976 000 рублей, причем за металлик придется доплатить еще 17 тысяч. Даже «премиальная» (поставить бы тут двойные кавычки…) Corolla обойдется дешевле.

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7 ноября 2017
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