Какие модели компании Ford предпочитают россияне

Во многом такой успех связан с ценовой политикой марки, которая, в том числе, первой (и пока, увы, единственной) значительно скорректировала свои прайс-листы в сторону понижения после того, как стабилизировался курс рубля. Кроме того, на успешные продажи (а в октябре 2017-го он выросли на 33% по отношению к октябрю 2016-го) повлиял тот факт, что линейка ее моделей «закрыла» самые популярные в России сегменты — и С-класс, и LCV и SUV.

При этом бестселлером бренда в октябре стал Ford Focus — продано 1392 автомобиля, предлагаемой на российском рынке в кузове седан, универсал и хетчбэк. «Фокус» также остается бестселлером по итогам января-октября 2017-го с результатом 11 577 автомобилей.

Второе место — за смарт-кроссовером Ford Kuga: за месяц реализовано 1153 автомобиля, которые уже в базовой версии оснащаются 6-ступенчатой АКП и атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Особой популярностью «Куга» пользовался у участников государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»: продажи модели достигали 50% от общего объема продаж на льготных условиях.

А наиболее динамично среди легковых Ford растут продажи Ford Explorer. В октябре продано 238 внедорожников — лучший результат с начала года, рост по сравнению с октябрем 2016-го составил 109%. С января флагманская модель, базовое оснащение которой включает двигатель V6 (3,5 л, 249 л. с.) с 6-ступенчатой АКП, 3-зонный климат-контроль, кожаную обивку сидений, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем, нашла уже 1 891 покупателя — на 62% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Октябрь стал лучшим месяцем и для Ford Transit — продано 1134 автомобиля. Фургоны и микроавтобусы этой модели пользуются стабильно растущим спросом: рост по отношению к октябрю прошлого года составил 72%, к январю-октябрю — 65%. С начала года продано 7115 Ford Transit, доступных в более чем 50 модификациях.