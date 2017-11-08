В России стартовали продажи Toyota Fortuner, но покупать его не будут

Вывод на еще переваривающий последствия кризиса российский рынок здоровенной рамной махины, да еще и в эпоху кроссоверного фетишизма — затея сомнительная. Тем более, что и без Fortuner «проходимцев» у нас хватает. Только у одной «Тойоты» этих полноприводных рам на колесах сразу несколько штук. Но почему бы не повторить успех нового Mitsubishi Pajero Sport и не выкатить очередную бандуру, сделав ее на 400 000 рублей дороже и конкурентного «Спорта», и младшего Land Cruiser Prado? А что — в России ведь до сих пор верят в миф о надежности Toyota, чем грех не воспользоваться.
Безусловно, новинка имеет право на успех, но вот шансы — отнюдь. И не только из-за ожидаемо взвинченного «тойотовцами» прайса. Судите сами: во-первых, автомобили этой японской марки никогда не славились завидной управляемостью (Toyota GT86 — выйди из строя!), а в коктейле с большими габаритами, рамой и посредственными тормозами, об этой самой управляемости вообще можно забыть. Нет, ребята, понятно, что UAZ Patriot тоже едет отдельно от водителя, но и стоит он — простите — на 1 500 000 рубликов меньше.