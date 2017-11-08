В России стартовали продажи Toyota Fortuner, но покупать его не будут

Фото: Toyota
Российский офис японской марки объявил о начале продаж нового внедорожника Toyota Fortuner. Автомобиль доступен в единственной модификации с 2,8-литровым турбодизелем и шестидиапазонной АКП. Событие? Еще какое! Только вряд ли его оценят наши покупатели.
Мирон Горин

Вывод на еще переваривающий последствия кризиса российский рынок здоровенной рамной махины, да еще и в эпоху кроссоверного фетишизма — затея сомнительная. Тем более, что и без Fortuner «проходимцев» у нас хватает. Только у одной «Тойоты» этих полноприводных рам на колесах сразу несколько штук. Но почему бы не повторить успех нового Mitsubishi Pajero Sport и не выкатить очередную бандуру, сделав ее на 400 000 рублей дороже и конкурентного «Спорта», и младшего Land Cruiser Prado? А что — в России ведь до сих пор верят в миф о надежности Toyota, чем грех не воспользоваться.

Безусловно, новинка имеет право на успех, но вот шансы — отнюдь. И не только из-за ожидаемо взвинченного «тойотовцами» прайса. Судите сами: во-первых, автомобили этой японской марки никогда не славились завидной управляемостью (Toyota GT86 — выйди из строя!), а в коктейле с большими габаритами, рамой и посредственными тормозами, об этой самой управляемости вообще можно забыть. Нет, ребята, понятно, что UAZ Patriot тоже едет отдельно от водителя, но и стоит он — простите — на 1 500 000 рубликов меньше.

Во-вторых, сладко распиаренный полный привод, реализованный по схеме Part-Time с жестко подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, явно проигрывает продвинутой трансмиссии Super Select с режимом постоянного полного привода, установленной на Mitsubishi Pajero Sport. Про то, что в городе с «Парт-таймом» в режиме 4х4 чувствуешь себя неповоротливым сундуком, а на заднем приводе — беспомощным уже на малейшей корочке льда, говорить не хочется и вовсе. Да простят нас «тойотоводы» — не хочется, но мы сказали.

Наконец, комфорт. Об этом понятии не понаслышке знают только владельцы Toyota Land Cruiser 200. Остальные «рамные» друзья ни шумоизоляцией, ни эргономикой, ни плавностью хода похвастать, увы, не могут. И в этом смысле Fortuner — отнюдь не исключение. Но за семь подушек безопасности, камеру заднего вида и «зимний» пакет стоит сказать спасибо.

Хорошо, что японцы не инициировали продажи автомобиля в оснащении с 2,7-литровым «бензожором», который позволяет ехать этому «громиле» разве что под горку. Впрочем, в первом квартале будущего года у дилеров появится и эта версия. Для антуража.

К дизелю же претензий никаких. Хотя и с ним новинка больше играет на имидж, а не на успешные продажи. Ведь сделать ее дешевле — подорвать позиции Prado. Зачем? Никому же не мешают в линейке этой японской марки дорогие, но мертвые с точки зрения рыночных перспектив проекты вроде Toyota Highlander и Toyota Prius. Что ж, в нашем, а точнее — их полку прибыло!

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8 ноября 2017
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