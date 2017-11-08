В России стартовали продажи Toyota Fortuner, но покупать его не будут

Во-вторых, сладко распиаренный полный привод, реализованный по схеме Part-Time с жестко подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, явно проигрывает продвинутой трансмиссии Super Select с режимом постоянного полного привода, установленной на Mitsubishi Pajero Sport. Про то, что в городе с «Парт-таймом» в режиме 4х4 чувствуешь себя неповоротливым сундуком, а на заднем приводе — беспомощным уже на малейшей корочке льда, говорить не хочется и вовсе. Да простят нас «тойотоводы» — не хочется, но мы сказали.

Наконец, комфорт. Об этом понятии не понаслышке знают только владельцы Toyota Land Cruiser 200. Остальные «рамные» друзья ни шумоизоляцией, ни эргономикой, ни плавностью хода похвастать, увы, не могут. И в этом смысле Fortuner — отнюдь не исключение. Но за семь подушек безопасности, камеру заднего вида и «зимний» пакет стоит сказать спасибо.

Хорошо, что японцы не инициировали продажи автомобиля в оснащении с 2,7-литровым «бензожором», который позволяет ехать этому «громиле» разве что под горку. Впрочем, в первом квартале будущего года у дилеров появится и эта версия. Для антуража.

К дизелю же претензий никаких. Хотя и с ним новинка больше играет на имидж, а не на успешные продажи. Ведь сделать ее дешевле — подорвать позиции Prado. Зачем? Никому же не мешают в линейке этой японской марки дорогие, но мертвые с точки зрения рыночных перспектив проекты вроде Toyota Highlander и Toyota Prius. Что ж, в нашем, а точнее — их полку прибыло!