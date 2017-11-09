Первые подробности о Jeep Wrangler нового поколения

Увы, но о моторной линейке сообщается лишь то, что силовые агрегаты будут более экономичны. Пока же пиарщики марки делают упор на эстетической составляющей модели. Сообщая в частности, что машина получила «полностью переработанный интерьер, сохранивший при этом все „фамильные черты“ Jeep», а потенциального клиента удивят «качество материалов и вниманием к деталям, которые сделали автомобиль еще более комфортным и удобным для водителя и пассажиров».

Что же касается экстерьера, то новый Wrangler получил новую же, но легко узнаваемую решетку радиатора, культовые круглые фары и квадратные задние фонари. При этом, утверждают инженеры, обновленная внешность улучшила аэродинамические свойства машины.

Но особую гордость создатели автомобиля испытывают от того, что он дает «расширенные возможности для любителей езды с открытым верхом», и имеет десятки различных комбинаций дверей, крыши и ветрового стекла.