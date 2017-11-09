В России появится новый бюджетник от Chevrolet

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), появившееся в базе данных Росстандарта, выдано казахстанской компании «Азия Авто», которая уже собирает модели нескольких производителей, включая LADA. Ее представители уже не раз сообщали о своей заинтересованности в освоении нашего рынка, но дальше этих заявлений дело пока не шло.

ОТТС получен на последнее поколение Aveo, которое дебютировало в 2012 году и уже прошло рестайлинг. В случае локализации производства в Казахстане новые модели будут поступать на наш рынок беспошлинно, поскольку страна входит в Евразийский экономический союз. Речь идет о седанах с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л. с. с пятиступенчатой механической коробкой передач или «автоматом». В список стандартных опций войдут две подушки безопасности, сигнализация, системы стабилизации и контроля давления в шинах.