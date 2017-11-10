Импорт легковых автомобилей в Россию снизился

Изменение структуры импорта произошло разнонаправленно. Так, ввоз легковушек из стран дальнего зарубежья сократился куда больше, чем в среднем — на 9,5%, до 172,8 тысяч штук. В то же время страны СНГ поставили в Россию своей продукции на 55,8% больше — 10,6 тысяч экземпляров.

В денежном выражении общий объем импорта легковых автомобилей вырос на 7,2% — с января по сентябрь в страну их ввезено на сумму 4,69 млрд. долларов.

Экспорт легковушек вырос до 63,6 тысяч штук за три квартала и достиг примерно третьей части от импорта. При этом в страны дальнего зарубежья отправилось почти в два раза больше машин, чем в тот же период прошлого года 28 тысяч штук. Государства СНГ получили от нас автомобилей на 7,2% больше 35,6 тысяч экземпляров. Сумма полученных от экспорта легковушек средств выросла на 31,4% — до $1,016 млрд. долларов.