Немцы представили новый Volkswagen Polo GTI

Разработка раллийного Volkswagen Polo GTI с индексом R5 началась в начале 2017 года под руководством Франсуа-Ксавье Демезона, создателя чемпионского Polo R WRC, а по совместительству технического директора Volkswagen Motorsport. Автомобиль оснащается четырехцилиндровым турбомтором с непосредственным впрыском топлива. В компании с ним выступает пятискоростная секвентальная коробка передач, передающая мощность на обе оси.

— При создании Polo GTI R5 мы используем весь наш опыт, накопленный за время борьбы за четыре чемпионских титула WRC, чтобы предложить мощный гоночный автомобиль для самых разных соревнований — от национальных серий до Чемпионата мира по ралли WRC, — отметил директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс.