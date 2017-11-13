Немцы представили новый Volkswagen Polo GTI

Фото: Volkswagen
Во второй половине следующего года немецкая марка представит мощную, 270-сильную версию Volkswagen Polo. Первые ходовые испытания новинки начнутся уже со дня на день.
Мирон Горин

Разработка раллийного Volkswagen Polo GTI с индексом R5 началась в начале 2017 года под руководством Франсуа-Ксавье Демезона, создателя чемпионского Polo R WRC, а по совместительству технического директора Volkswagen Motorsport. Автомобиль оснащается четырехцилиндровым турбомтором с непосредственным впрыском топлива. В компании с ним выступает пятискоростная секвентальная коробка передач, передающая мощность на обе оси.

— При создании Polo GTI R5 мы используем весь наш опыт, накопленный за время борьбы за четыре чемпионских титула WRC, чтобы предложить мощный гоночный автомобиль для самых разных соревнований — от национальных серий до Чемпионата мира по ралли WRC, — отметил директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс.

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13 ноября 2017
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