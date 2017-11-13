Geely не считает автомобили LADA конкурентоспособными

Фото: Geely
Главными конкурентами компании Geely на автомобильном рынке являются не российские, а европейские марки. Об этом корреспонденту портала «АвтоВзгляд» рассказал Ань Цуйхуэй, президент и генеральный директор Geely Auto Group.
Виктория Базылева

В минувшие выходные в китайском городе Ханчжоу состоялась встреча представителей российских СМИ с руководителями Geely. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» поинтересовался у главы китайской компании, что он думает о машинах российской марки LADA, кого считает своими главными конкурентами, и почему автомобили «Джили» не очень активно продаются в России.

По словам Ань Цуйхуэя, с продукцией АВТОВАЗа в Geely до некоторой степени знакомы. Однако в достижения тольяттинцев китайцы не особенно вникают, поскольку при разработке своих машин ориентируются не на российских автопроизводителей, а на европейских — в частности, на Volkswagen. Впрочем, от изучения некоторых сторон опыта российской компании наотрез Geely не отказывается:

– Конечно, я думаю, что нам есть, чему поучиться у российской компании АВТОВАЗ, ведь на сегодняшний день марка LADA занимает лидирующую позицию на российском рынке, — сказал президент.

Фото: www.barrons.com

В нашей стране Geely, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам продаж за первые три квартала 2017 года находится лишь на 34-м месте в общем зачете и на третьем — среди китайских брендов. Причем от компании Chery, расположившейся на второй строчке, «Джили» отстает достаточно сильно — 4184 против 1693 проданных машин.

В оправдание столь плачевного положения Ань Цуйхуэй заявил, что для него это не имеет никакого значения, и перед компанией в настоящее время стоят совершенно иные задачи. Больше, чем объемы продаж его беспокоят проблемы создания конкурентоспособных автомобилей, повышения качества оказываемых услуг, развития дилерской сети, а также улучшения имиджа бренда в России.

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13 ноября 2017
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