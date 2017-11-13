Geely не считает автомобили LADA конкурентоспособными

В минувшие выходные в китайском городе Ханчжоу состоялась встреча представителей российских СМИ с руководителями Geely. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» поинтересовался у главы китайской компании, что он думает о машинах российской марки LADA, кого считает своими главными конкурентами, и почему автомобили «Джили» не очень активно продаются в России.

По словам Ань Цуйхуэя, с продукцией АВТОВАЗа в Geely до некоторой степени знакомы. Однако в достижения тольяттинцев китайцы не особенно вникают, поскольку при разработке своих машин ориентируются не на российских автопроизводителей, а на европейских — в частности, на Volkswagen. Впрочем, от изучения некоторых сторон опыта российской компании наотрез Geely не отказывается:

– Конечно, я думаю, что нам есть, чему поучиться у российской компании АВТОВАЗ, ведь на сегодняшний день марка LADA занимает лидирующую позицию на российском рынке, — сказал президент.