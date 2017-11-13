Японцы выкатили новый внедорожник Infiniti QX80

Неужели работая над корректировкой дизайна вроде бы даже премиального Infiniti, японцы в этот раз не перебрали саке? «Тяжелые», опустившиеся к основанию массивного «фейса» глаза-фары — это больше не про QX80! Наконец-то фасад стал выглядеть органично. Не лишними оказались и светодиодные дневные ходовые огни, подчеркивающие пусть и лаконичный, но строгий образ.

Финальным аккордом стал новый капот, придавший машине элегантности. В общем, теперь можно не волноваться — косо смотреть на светофоре на вас больше не будут. Или будут? Ведь по сути кроме подтяжки лица у внедорожника ничего не изменилось: появление в салоне мониторов увеличенного диаметра и иная обивка кресел — не в счет.

Это по-прежнему неповоротливый «здоровяк» с посредственными тормозами и 405-сильным, особо не желающим ускоряться «бензожором». Впрочем, если подобные вещи вас не сильно смущают — подождите до следующего года, когда обновленец доберется до России.