Когда начнутся российские продажи новой спецсерии Mitsubishi Pajero Sport

Внедорожники Mitsubishi Pajero Sport в новой спецверсии представляют собой машины в топовой комплектации Ultimate с 2,4-литровым 181-сильным дизельным мотором, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобили лимитированной серии отличаются от обычных лишь комбинированной отделкой салона — сочетанием натуральной и синтетической кожи бежевого цвета.

«Паджеро Спорт» в версии Ultimate располагает мониторингом слепых зон, камерой кругового обзора, датчиком контроля давления в шинах, обогревом руля, сидений первого и второго ряда, мультимедийным комплексом Mitsubishi Connect с поддержкой смартфонов и множеством других систем.

Минимальная цена Mitsubishi Pajero Sport в этой комплектации составляет 2 849 990 рублей. В случае, если покупатель желает приобрести внедорожник с комбинированной отделкой интерьера, доплачивать не придется — автомобиль обойдется в ту же сумму.