Названа дата российской премьеры новой модели Renault

Автомобиль представлен в двух модификациях — пассажирской и коммерческой. Благодаря широким возможностям траансформации салона, объем багажного отсека пятиместного Renault Dokker достигает рекордных для класса 800 литров, а отсека грузового Dokker Van — 3 300 литров.

В движение машина приводится — на выбор — 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 82 л. с., либо 1,5-литровым 90-сильным дизелем. Безальтернативно с каждым из них работает пятискоростная механическая коробка передач.

Французы утверждают, что «Доккер» полностью адаптирован к суровым российским условиям эксплуатации — не в последнюю очередь благодаря клиренсу в 190 мм, защите картера и топливоприводов, а также подвеске, устойчивой к колдобинам наших направлений.