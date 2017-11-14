Как Foton поднимает продажи рамного внедорожника Sauvana

Фото: Foton
На мировом автомобильном рынке рамных внедорожников практически не осталось — машины с такой конструкцией можно буквально пересчитать по пальцам. В их число входит и китайский вездеход Foton Sauvana, появившийся в шоу-румах российских дилеров в марте нынешнего года.
Виктория Базылева

Российские автомобилисты относятся к китайским автомобилям с недоверием, откровенно побаиваясь их ненадежности. Однако Foton Sauvana является весьма неплохим вариантом для тех, кто находится в поиске рамного внедорожника. Основные агрегаты у этой машины иностранные, качество сборки вполне приемлемое, да и цены адекватные.

Тем не менее «Савана» пользуется в нашей стране невысоким спросом. С марта по сентябрь 2017 года в пользу вездехода сделали выбор всего 170 человек. С целью привлечения новых клиентов компания Foton запустила специальную «зимнюю» акцию, действующую при покупке внедорожника.

Фото: Foton

Как сообщает пресс-служба Foton, до конца нынешнего года россияне, решившие обзавестись вездеходом, получат кое-какие «зимние подарки». Среди них — сниженная стоимость работ и запчастей при нулевом (2000 км или 3 месяца эксплуатации) и первом (10 000 км или 12 месяцев) техническом обслуживании, два бесплатных сезонных шиномонтажа и комплект зимней резины.

Напомним, что в нашей стране внедорожник Foton Sauvana продается в четырех комплектациях. Машины в версиях Basic и Comfort комплектуются 201-сильным двигателем, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой». Автомобили Luxury и Premium оснащаются мотором мощностью 217 л. с. и автоматической шестидиапазонной коробкой передач ZF. Стартовая цена модели на сегодняшний день — 1 294 990 рублей.

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14 ноября 2017
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