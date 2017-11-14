Как Foton поднимает продажи рамного внедорожника Sauvana

Российские автомобилисты относятся к китайским автомобилям с недоверием, откровенно побаиваясь их ненадежности. Однако Foton Sauvana является весьма неплохим вариантом для тех, кто находится в поиске рамного внедорожника. Основные агрегаты у этой машины иностранные, качество сборки вполне приемлемое, да и цены адекватные.

Тем не менее «Савана» пользуется в нашей стране невысоким спросом. С марта по сентябрь 2017 года в пользу вездехода сделали выбор всего 170 человек. С целью привлечения новых клиентов компания Foton запустила специальную «зимнюю» акцию, действующую при покупке внедорожника.