На KIA Rio X-Line можно уехать от дилера, не заплатив ни копейки

Фото: KIA
В шоу-румы российских дилеров KIA поступили первые высокие хетчбэки Rio X-Line. Автомобиль продается в восьми комплектациях по цене от 774 900 до 1 024 900 рублей.
Виктория Базылева

Учитывая, что седан KIA Rio пользуется в России бешеной популярностью и является самой продаваемой моделью по итогам продаж десяти месяцев нынешнего года, можно предположить, что псевдокроссовер Rio X-Line будет ничуть не менее востребованным. Тем более, что эта машина может похвастать аккумулятором повышенной емкости, вместительным багажником 390—1075 литров, клиренсом в 170 мм и обработанными антикоррозийными средствами кузовом и днищем.

Ценник на абсолютно новый KIA Rio X-Line вполне «подъемный» — он стартует с отметки в 774 900 рублей. Да, конкурент «корейца» — российский «кроссовер» LADA XRAY — обойдется покупателю дешевле (599 900 рублей), однако переплата в данном случае оправданна. Кросс-версия «Рио» практична, комфортна, сбалансирована, да и выглядит привлекательно — в этом лично убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», побывавший на премьерном тест-драйве новинки.

Фото: KIA

При покупке KIA Rio X-Line можно воспользоваться и специальными кредитными предложениями. К примеру, программой «Год без платежей», которая подразумевает двухгодичный срок кредитования с фиксированным первоначальным взносом 50% и гарантированной банком остаточной стоимостью в размере 50%.

Любопытно, что у дилеров крупнейших российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Тюмени и Уфы) действует также лизинговая программа Leasing KIA Finance. Ее главное преимущество заключается в том, что автомобилем можно обзавестись, не заплатив ни копейки. Размер авансового платежа составляет от 0 до 49% — как решит сам покупатель. А по истечении договора клиент может поменять машину на новую, продлить лизинг, выкупить автомобиль по заранее согласованной цене или вернуть его дилеру.

Остается лишь добавить, что разработанный специально для нашей страны приподнятый хетчбэк KIA Rio X-Line оснащается двумя бензиновыми атмосферниками объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат», а привод — безальтернативно передний, как и у прочих представителей нынче популярного «вида» псевдокроссоверов.

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14 ноября 2017
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