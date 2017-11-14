На KIA Rio X-Line можно уехать от дилера, не заплатив ни копейки

При покупке KIA Rio X-Line можно воспользоваться и специальными кредитными предложениями. К примеру, программой «Год без платежей», которая подразумевает двухгодичный срок кредитования с фиксированным первоначальным взносом 50% и гарантированной банком остаточной стоимостью в размере 50%.

Любопытно, что у дилеров крупнейших российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Тюмени и Уфы) действует также лизинговая программа Leasing KIA Finance. Ее главное преимущество заключается в том, что автомобилем можно обзавестись, не заплатив ни копейки. Размер авансового платежа составляет от 0 до 49% — как решит сам покупатель. А по истечении договора клиент может поменять машину на новую, продлить лизинг, выкупить автомобиль по заранее согласованной цене или вернуть его дилеру.

Остается лишь добавить, что разработанный специально для нашей страны приподнятый хетчбэк KIA Rio X-Line оснащается двумя бензиновыми атмосферниками объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат», а привод — безальтернативно передний, как и у прочих представителей нынче популярного «вида» псевдокроссоверов.