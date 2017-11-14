На KIA Rio X-Line можно уехать от дилера, не заплатив ни копейки

Учитывая, что седан KIA Rio пользуется в России бешеной популярностью и является самой продаваемой моделью по итогам продаж десяти месяцев нынешнего года, можно предположить, что псевдокроссовер Rio X-Line будет ничуть не менее востребованным. Тем более, что эта машина может похвастать аккумулятором повышенной емкости, вместительным багажником 390—1075 литров, клиренсом в 170 мм и обработанными антикоррозийными средствами кузовом и днищем.
Ценник на абсолютно новый KIA Rio X-Line вполне «подъемный» — он стартует с отметки в 774 900 рублей. Да, конкурент «корейца» — российский «кроссовер» LADA XRAY — обойдется покупателю дешевле (599 900 рублей), однако переплата в данном случае оправданна. Кросс-версия «Рио» практична, комфортна, сбалансирована, да и выглядит привлекательно — в этом лично убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», побывавший на премьерном тест-драйве новинки.