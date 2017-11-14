Объявлена дата премьеры летающего автомобиля Geely

Фото: Terrafugia
О том, что компания Zhejiang Geely Holding Group приобрела многообещающий массачусетский стартап Terrafugia Transition, появилась еще несколько месяцев назад. Теперь же стало известно, что премьера летающего автомобиля китайского производителя состоится в 2019 году.
Виктория Базылева

На прошлой неделе в Ханчжоу состоялась встреча представителей российских СМИ с руководителями Geely, на которой присутствовал и корреспондент портала «АвтоВзгляд». Во время беседы Ань Цуйхуэй — президент и генеральный директор Geely Auto Group — рассказал, что переговоры с Terrafugia о возможной покупке велись на протяжении нескольких лет, и лишь недавно сделка состоялась.

По словам главы «Джили» летающие автомобили способствуют решению некоторых транспортных проблем, которые на сегодняшний день в Поднебесной стоят очень остро. Однако по данным местной газеты «Жэньминь жибао» в обозримом будущем такие машины на китайском авторынке не появятся из-за юридических ограничений на полеты на малых высотах.

Фото: Terrafugia

В сообщении также говорится о том, что проект Geely и Terrafugia уже получил все необходимые разрешения американских властей, в том числе одобрение Федерального управления гражданской авиации США. А значит теперь производители могут приступить к созданию предсерийной версии модели Transition, прототип которой был представлен общественности в 2012 году.

Компанию Terrafugia в 2006 году основали выпускники Массачусетского технологического института. За 11 лет существования они выпустили помимо Transition еще одну машину — концептуальную TF-X, которая стала первым в мире летающим автомобилем с вертикальным взлетом и посадкой. Предполагается, что этот аппарат впервые поднимется в воздух в 2023 году.

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14 ноября 2017
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