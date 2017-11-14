Объявлена дата премьеры летающего автомобиля Geely

На прошлой неделе в Ханчжоу состоялась встреча представителей российских СМИ с руководителями Geely, на которой присутствовал и корреспондент портала «АвтоВзгляд». Во время беседы Ань Цуйхуэй — президент и генеральный директор Geely Auto Group — рассказал, что переговоры с Terrafugia о возможной покупке велись на протяжении нескольких лет, и лишь недавно сделка состоялась.

По словам главы «Джили» летающие автомобили способствуют решению некоторых транспортных проблем, которые на сегодняшний день в Поднебесной стоят очень остро. Однако по данным местной газеты «Жэньминь жибао» в обозримом будущем такие машины на китайском авторынке не появятся из-за юридических ограничений на полеты на малых высотах.