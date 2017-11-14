Официально представлена обновленная Toyota Hilux

Интерьер пикапа изменения не затронули — и центральная панель, и оформление салона остались прежними. Впрочем, у Hilux появилась новая модификация под названием Rocco. Она отличается черной решеткой радиатора, серым задним бампером, накладками на колесные арки, 18-дюймовыми дисками, внедорожными покрышками и шильдиком на заднем борту грузовой платформы с названием версии.

В Таиланде модель будет продаваться с одним из двух турбодизелей объемом 2,4 или 2,8 литра мощностью соответственно 150 и 177 л. с., а также 166-сильным бензиновым 2,7-литровым мотором.

Скорее всего, обновленная версия появится и на других рынках, однако о точных сроках начала продаж в нашей стране ничего не известно.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в России пикап можно приобрести только с дизельными двигателями по цене от 2 086 000 рублей.