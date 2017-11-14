Опубликованы фото Ford Focus нового поколения

Скромный камуфляж почти не скрывает деталей экстерьера нового «Фокуса». На фотографии, опубликованной изданием DriveMag Ясно видно, что модель сохраняет преемственность с уходящей версией, однако дизайн все-таки имеет некоторые отличия. Так, у автомобиля новая решетка радиатора, более рельефные передние и задние крылья.

Форма новых фар, похоже, позаимствована у Volvo — аллюзия на «молот Тора» более чем очевидна. В целом, Focus 2019 года имеет более внушительный вид. Он немного больше, чем нынешняя модель, что позволяет предположить — в салоне станет просторнее, особенно ногам задних пассажиров.

Ожидается, что автомобиль получит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost, и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Помимо него покупатели смогут приобрести машину с обычным набором бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, включая новый 1,5-литровый агрегат.

Новый Focus будет представлен публике в начале 2018 года.