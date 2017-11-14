Опубликованы фото Ford Focus нового поколения

Фото: drivemag.com
В 2018 — 2019 году настанет время для смены поколений у одного из самых популярных хетчбэков С-класса: рестайлинговый Ford Focus продается с 2014 года, и ему пора на покой. Именно поэтому фордовцы заранее озаботились подготовкой автомобилю достойной смены.
Эдуард Раскин

Скромный камуфляж почти не скрывает деталей экстерьера нового «Фокуса». На фотографии, опубликованной изданием DriveMag Ясно видно, что модель сохраняет преемственность с уходящей версией, однако дизайн все-таки имеет некоторые отличия. Так, у автомобиля новая решетка радиатора, более рельефные передние и задние крылья.

Форма новых фар, похоже, позаимствована у Volvo — аллюзия на «молот Тора» более чем очевидна. В целом, Focus 2019 года имеет более внушительный вид. Он немного больше, чем нынешняя модель, что позволяет предположить — в салоне станет просторнее, особенно ногам задних пассажиров.

Ожидается, что автомобиль получит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost, и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Помимо него покупатели смогут приобрести машину с обычным набором бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, включая новый 1,5-литровый агрегат.

Новый Focus будет представлен публике в начале 2018 года.

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14 ноября 2017
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