Смехотворные мировые продажи электромобилей ставят крест на их судьбе

Фото: www.mercurynews.com
Электромобили — это наше все, это безоблачное будущее, это счастье человечества. Кто не согласен — расстрел на месте. Поэтому аналитическим и статистическим агентствам приходится крутиться, подавая информацию об экологически чистом транспорте как минимум нейтрально, в аккуратно препарированном виде. Но цифры — они на то и цифры, чтобы с их помощью можно было докопаться до истины.
Эдуард Раскин

Компания Frost & Sullivan порадовала своих клиентов большим объемом статистической информации, касающейся данных по продажам электромобилей. Невольно вспоминается расхожая фраза: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Чтобы на нас не пал праведный гнев аналитиков вышеупомянутой весьма уважаемой компании, сошлемся для начала на то, что эту фразу некто Марк Твен приписал некоему британскому премьеру Бенджамину Дизраэли графу Биконсфилдскому. А заодно добавим, что ложь порождают не столько сами данные, предоставленные статистиками, сколько их тенденциозная и некорректная трактовка, каковой мы постараемся избежать.

Итак, по данным Frost & Sullivan в 2016 году по всему миру было продано почти 700 000 электромобилей — на первый взгляд очень солидный объем. Но настоящие, так сказать, чистокровные аккумуляторные среди них составляют лишь 62%. Остальное приходится на гибриды. При этом всего население земного шара умудрилось в том году приобрести 93 миллиона авто. То есть, все скопом «зеленые» машины занимают жалкие 0,75% мировых продаж, а собственно электрокары и того меньше — 0,47%!

Самое большое количество автомобилей, приводимых в движение при помощи электродвигателя, включая сюда и злополучные гибриды, по итогам прошлого года было продано в Китае. Вдумайтесь только — почти 301 тысяч, или 43,8% от мировых продаж. Что ж, это тоже лишь песчинка в море авторынка Поднебесной — 1,23% от реализованных в стране 24,4 млн. легковушек.

Второе место занимает Европа: правительства входящих в нее стран всеми правдами и неправдами умудрились втюхать своему населению 193,2 тысячи электрокаров. И тут приговор неутешителен — это 1,28% от всех продаж.

Мощные экономики, производящие основной валовой продукт, как-то не торопятся бежать впереди паровоза. Например, в Великобритании доля электрокаров составляет 1,38%, а в Германии, экономическом локомотиве Евросоюза — лишь 0,68%. Зато Норвегия со своим пятимиллионным населением отличилась — 42 тысячи таких машин, или 27,2% от всего рынка. А что бы обитателям маленькой, но гордой страны не шикануть на щедрые госдотации?

Третьей следует Северная Америка — США, Канада и Мексика, где машины на аккумуляторах и гибриды купило 168,8 тысяч легковерных. Смех конечно, но родина Tesla (естественно, не Николы) попросту «кинула» и Китай, и Европу — процент от общего объема тут едва дотянул до 0,8%.

Фото: www.greencarreports.com

С Россией все еще забавнее — доля электромобилей в общих продажах по нашей стране не превышает 0,01%. Отсталые ли мы, более трезвые ли — история нас рассудит, причем весьма скоро, когда европейским правительствам придется через пару десятков лет отчитываться за волюнтаристские обещания полностью запретить двигатели внутреннего сгорания.

Пока же в модном хит-параде лидирует китайский концерн BYD с долей 13,6%. Следом за ним идут альянс Renault-Nissan (11,3%), компания Tesla Motors (10,8%), Volkswagen (7,8%) и BMW (7,7%). Самым продаваемым аккумуляторным автомобилем в мире остается модель Tesla Model S — хотя у ее производителя есть весьма большой шанс в скором времени загнуться. На второй строчке рейтинга обосновался Nissan Leaf.

В заключение аналитики Frost & Sullivan дают прогноз на 2017 год: продажи электромобилей достигнут 950 000 экземпляров. То есть, с учетом предполагаемого роста рынка они займут долю аж в 0,99%. Невероятный успех! Учитывая все финансовые и пропагандистские средства, направленные на пропаганду этого вида транспорта, все налоговые и эксплуатационные льготы, которыми пользуются владельцы электрокаров, можно признать этот результат грандиозным провалом.

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14 ноября 2017
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