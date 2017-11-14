Смехотворные мировые продажи электромобилей ставят крест на их судьбе

Компания Frost & Sullivan порадовала своих клиентов большим объемом статистической информации, касающейся данных по продажам электромобилей. Невольно вспоминается расхожая фраза: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Чтобы на нас не пал праведный гнев аналитиков вышеупомянутой весьма уважаемой компании, сошлемся для начала на то, что эту фразу некто Марк Твен приписал некоему британскому премьеру Бенджамину Дизраэли графу Биконсфилдскому. А заодно добавим, что ложь порождают не столько сами данные, предоставленные статистиками, сколько их тенденциозная и некорректная трактовка, каковой мы постараемся избежать.
Итак, по данным Frost & Sullivan в 2016 году по всему миру было продано почти 700 000 электромобилей — на первый взгляд очень солидный объем. Но настоящие, так сказать, чистокровные аккумуляторные среди них составляют лишь 62%. Остальное приходится на гибриды. При этом всего население земного шара умудрилось в том году приобрести 93 миллиона авто. То есть, все скопом «зеленые» машины занимают жалкие 0,75% мировых продаж, а собственно электрокары и того меньше — 0,47%!