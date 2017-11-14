Смехотворные мировые продажи электромобилей ставят крест на их судьбе

Самое большое количество автомобилей, приводимых в движение при помощи электродвигателя, включая сюда и злополучные гибриды, по итогам прошлого года было продано в Китае. Вдумайтесь только — почти 301 тысяч, или 43,8% от мировых продаж. Что ж, это тоже лишь песчинка в море авторынка Поднебесной — 1,23% от реализованных в стране 24,4 млн. легковушек.

Второе место занимает Европа: правительства входящих в нее стран всеми правдами и неправдами умудрились втюхать своему населению 193,2 тысячи электрокаров. И тут приговор неутешителен — это 1,28% от всех продаж.

Мощные экономики, производящие основной валовой продукт, как-то не торопятся бежать впереди паровоза. Например, в Великобритании доля электрокаров составляет 1,38%, а в Германии, экономическом локомотиве Евросоюза — лишь 0,68%. Зато Норвегия со своим пятимиллионным населением отличилась — 42 тысячи таких машин, или 27,2% от всего рынка. А что бы обитателям маленькой, но гордой страны не шикануть на щедрые госдотации?

Третьей следует Северная Америка — США, Канада и Мексика, где машины на аккумуляторах и гибриды купило 168,8 тысяч легковерных. Смех конечно, но родина Tesla (естественно, не Николы) попросту «кинула» и Китай, и Европу — процент от общего объема тут едва дотянул до 0,8%.