Компания Hyundai запустила в Калининграде полный производственный цикл

Фото Hyundai Motor
Корейцы наладили на заводе «Автотор» выпуск грузовых коммерческих автомобилей по полному технологическому циклу. За счет этого Hyundai намерен существенно поднять уровень локализации производства коммерческих машин, составляющий на сегодняшний день 35%.
Иван Флягин

На производственной площадке коммерческих автомобилей «Автотор» состоится торжественная церемония старта выпуска автомобилей Hyundai HD78 по полному циклу, включающему сварку и окраску.

Как сообщает РИА «Новости», работы по подготовке конвейера в Калининграде велись с апреля 2017 года, когда был подписан план запуска проекта.

Напомним, что пилотное производство грузовых автомобилей HD78В на заводе «Автотор» стартовало в 2011 году. Годом позже на калининградском предприятии начался массовый выпуск грузовиков Hyundai. В настоящее время здесь представлена вся линейка коммерческих автомобилей корейского бренда, которые продаются на российском рынке.

производители, производство, автозаводы, коммерческий транспорт, грузовики
15 ноября 2017
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