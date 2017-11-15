Компания Hyundai запустила в Калининграде полный производственный цикл

На производственной площадке коммерческих автомобилей «Автотор» состоится торжественная церемония старта выпуска автомобилей Hyundai HD78 по полному циклу, включающему сварку и окраску.

Как сообщает РИА «Новости», работы по подготовке конвейера в Калининграде велись с апреля 2017 года, когда был подписан план запуска проекта.

Напомним, что пилотное производство грузовых автомобилей HD78В на заводе «Автотор» стартовало в 2011 году. Годом позже на калининградском предприятии начался массовый выпуск грузовиков Hyundai. В настоящее время здесь представлена вся линейка коммерческих автомобилей корейского бренда, которые продаются на российском рынке.