Названы сроки начала продаж Subaru Legacy

Продажи автомобиля начнутся во всех дилерских центрах бренда с мая 2018 года. Как и положено настоящей «Субару», автомобиль получит знаменитый оппозитный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 175 л. с., а также превосходный вариатор.

Возможно даже, что к нам приедет и версия с топовым 3,6-литровым оппозитным мотором, развивающим 256 сил и 335 Нм крутящего момента.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что обновленный седан дебютировал в феврале этого года на американском рынке. Информация о ценах и комплектациях модели для России будет предоставлена ближе к старту продаж.