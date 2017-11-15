«Профи» не выручил

youtube.com
Внешние удары по отечественной экономике не мешают российским компаниям и предпринимателям приобретать новые машины для своего бизнеса.

Опубликованный на сайте Ассоциации европейского бизнеса пресс-релиз об итогах продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей за октябрь и 10 месяцев 2017 года позволяет говорить о том, что рынок демонстрирует уверенный рост. За октябрь продажи коммерческих авто выросли на 17%, за весь год — на 11%. Об этом отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Однако не все бренды смогли поддержать такие темпы. Из общего ряда выбивается один российский производитель — УАЗ. По данным АЕБ, его продажи падают, несмотря на общий рост рынка. Почти все 15 брендов, лидирующих в списке АЕБ, демонстрируют двузначный рост. Из иностранных компаний лишь Toyota показала минимальное падение. А вот у УАЗа, как следует из пресс-релиза, продажи снизились на 14 % за 10 месяцев текущего года.

Даже выход новой модели «Профи», похоже, не помог ульяновскому автогиганту исправить ситуацию — продажи упали на целые 19 % за октябрь 2017 года. Судя по первым отзывам на машину, автолюбители сразу заметили несколько важных проблем. Такая реакция не удивительна, ведь в основе новинки в основном лежат все те же технологии, что и у прежних легковых моделей УАЗа. По моему мнению, вместо того, чтобы разрабатывать действительно современную модель, грузовик сделали на базе старых технических решений, многие из которых родом еще из 50-х годов прошлого века.

youtube.com

Проблемы автокомпании известны давно. В легковом модельном ряде у УАЗа одна относительно современная машина — «УАЗ Патриот». Но неплохих внедорожных характеристик этого авто, думаю, явно недостаточно, чтобы удерживать позиции на рынке. В коммерческой линейке всё ещё сложнее. До последнего времени УАЗ держался в этом сегменте лишь за счет выпуска «буханок», имеющих более чем полувековую историю. Основными покупателями этих реликтов выступают государственные структуры, что позволяет им оставаться на рынке десятилетиями.

Пытаясь исправить ситуацию, УАЗ несколько лет заявлял о планах сделать новый кроссовер. У известной итальянской студии компания заказала дизайн новинки. Но проект был отложен на более поздний срок.

Видимо, вместо кроссовера на предприятии решили разрабатывать эту грузовую модель. Однако, в режиме сильной экономии на важнейших производственных процессах и в отсутствии реальной новизны, сложно говорить о каких-либо серьезных перспективах для авто.

Еще на выставке «Комтранс 2017» эксперты отметили ряд недостатков. Как писали СМИ даже автомобиль, специально подготовленный к заездам, на тест-драйве без конца демонстрировал те или иные проблемы и неполадки. Их, кстати, эксперты связывали с унификацией данного авто с «Патриотом». Так, например, у этих машин практически одинаковая рама, которая не предназначена для каких-либо серьезных нагрузок и при этом заметно завышает кузов. Устойчивость же автомобиля на поворотах и ухабах от этого падает.

Действительно, история «Профи» начинается ещё в 80-х годах, когда появился опытный образец УАЗ-3160. Производство началось лишь в 1997 году, однако основные конструкторские решения машины закладывались ещё во время московской Олимпиады. Многочисленные исправления и технические уловки превратили модель сначала в «Симбир», выпускавшийся в 2000—2005 гг., затем в «Патриот» — с 2005 по настоящее время. Впоследствии «Патриот» переродился в грузовик «УАЗ Карго», никогда не отличался высокими продажами. «Профи» создана именно на базе модели «Карго», которую перевозчики считают ненадежной. Известно, что во время тестовых испытаний у «Профи» прямо на ходу обнаруживались проблемы с задними амортизаторами. http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2017–09–04-pochemu-uaz-profi-proigryvaet-gazeli-next-uzhe-na-starte-prodazh/

youtube.com

По успешности предприятия сильно ударило и то, что в сложных рыночных условиях новые модели УАЗ получали проблемы от своих предшественников. И эта динамика прослеживается чуть ли не с послевоенных лет. Так, рама «Профи» — это удлиненная рама «Патриота», а рамой «Патриота» в свое время стала удлиненная рама УАЗ-469, знаменитого «козлика» из 50-х.

Эта рама имеет «закрытый» профиль, поэтому проблема трещин, которые возникнут при двукратном увеличении веса перевозимого груза, скорее всего, потребует теперь весьма дорогостоящего ремонта. Громадный капот достался «Профи» от того же «Патриота», в свою очередь получившего его от «Симбира». На развозном коммерческом грузовике такое решение вряд ли можно назвать целесообразным: обзорность и маневренность ухудшается, сильно возрастает радиус поворота. И внести какие-то позитивные изменения не получится: на новую, полукапотную или бескапотную кабину, по всей видимости, уже нет денег.

Еще одна важная проблема — старая конструкция передней подвески, выражающаяся в весьма сильных люфтах рулевого управления.. Даже легковые УАЗы с такой конструкцией не очень устойчивы на дороге, а машина с полутора тоннами груза будет безопасна лишь при движении со скоростью не более 100 км/час.

При этом «Профи», на мой взгляд, потеряла главную фирменную особенность УАЗов — проходимость. Рессоры теперь размещены не над мостом, как у «Патриота», а под ним. И, несмотря на то, что это решение позволило хоть как-то компенсировать слишком высокий центр тяжести машины, езда по бездорожью теперь не будет сильной стороной «Профи».

На УАЗе проблемы машины знают и давно пытаются их решить. Поэтому старт продаж всё время откладывался. Не дождавшись постановки новой модели на конвейер, завод в августе даже перешел на сокращенную рабочую неделю.

Конечно, окончательные выводы о судьбе новой модели делать пока рано. Однако динамика продаж УАЗа, продемонстрированная компанией с момента выхода «Профи» на рынок, дает основания думать, что кризис, охвативший одного из самых известных российских автопроизводителей, по-прежнему продолжается.

Тимофей Данилов

16 ноября 2017
18


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы