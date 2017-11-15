«Профи» не выручил

Проблемы автокомпании известны давно. В легковом модельном ряде у УАЗа одна относительно современная машина — «УАЗ Патриот». Но неплохих внедорожных характеристик этого авто, думаю, явно недостаточно, чтобы удерживать позиции на рынке. В коммерческой линейке всё ещё сложнее. До последнего времени УАЗ держался в этом сегменте лишь за счет выпуска «буханок», имеющих более чем полувековую историю. Основными покупателями этих реликтов выступают государственные структуры, что позволяет им оставаться на рынке десятилетиями.

Пытаясь исправить ситуацию, УАЗ несколько лет заявлял о планах сделать новый кроссовер. У известной итальянской студии компания заказала дизайн новинки. Но проект был отложен на более поздний срок.

Видимо, вместо кроссовера на предприятии решили разрабатывать эту грузовую модель. Однако, в режиме сильной экономии на важнейших производственных процессах и в отсутствии реальной новизны, сложно говорить о каких-либо серьезных перспективах для авто.

Еще на выставке «Комтранс 2017» эксперты отметили ряд недостатков. Как писали СМИ даже автомобиль, специально подготовленный к заездам, на тест-драйве без конца демонстрировал те или иные проблемы и неполадки. Их, кстати, эксперты связывали с унификацией данного авто с «Патриотом». Так, например, у этих машин практически одинаковая рама, которая не предназначена для каких-либо серьезных нагрузок и при этом заметно завышает кузов. Устойчивость же автомобиля на поворотах и ухабах от этого падает.

Действительно, история «Профи» начинается ещё в 80-х годах, когда появился опытный образец УАЗ-3160. Производство началось лишь в 1997 году, однако основные конструкторские решения машины закладывались ещё во время московской Олимпиады. Многочисленные исправления и технические уловки превратили модель сначала в «Симбир», выпускавшийся в 2000—2005 гг., затем в «Патриот» — с 2005 по настоящее время. Впоследствии «Патриот» переродился в грузовик «УАЗ Карго», никогда не отличался высокими продажами. «Профи» создана именно на базе модели «Карго», которую перевозчики считают ненадежной. Известно, что во время тестовых испытаний у «Профи» прямо на ходу обнаруживались проблемы с задними амортизаторами. http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2017–09–04-pochemu-uaz-profi-proigryvaet-gazeli-next-uzhe-na-starte-prodazh/