«Профи» не выручил

Опубликованный на сайте Ассоциации европейского бизнеса пресс-релиз об итогах продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей за октябрь и 10 месяцев 2017 года позволяет говорить о том, что рынок демонстрирует уверенный рост. За октябрь продажи коммерческих авто выросли на 17%, за весь год — на 11%. Об этом отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Однако не все бренды смогли поддержать такие темпы. Из общего ряда выбивается один российский производитель — УАЗ. По данным АЕБ, его продажи падают, несмотря на общий рост рынка. Почти все 15 брендов, лидирующих в списке АЕБ, демонстрируют двузначный рост. Из иностранных компаний лишь Toyota показала минимальное падение. А вот у УАЗа, как следует из пресс-релиза, продажи снизились на 14 % за 10 месяцев текущего года.
Даже выход новой модели «Профи», похоже, не помог ульяновскому автогиганту исправить ситуацию — продажи упали на целые 19 % за октябрь 2017 года. Судя по первым отзывам на машину, автолюбители сразу заметили несколько важных проблем. Такая реакция не удивительна, ведь в основе новинки в основном лежат все те же технологии, что и у прежних легковых моделей УАЗа. По моему мнению, вместо того, чтобы разрабатывать действительно современную модель, грузовик сделали на базе старых технических решений, многие из которых родом еще из 50-х годов прошлого века.