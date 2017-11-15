Производство и эксплуатация электромобилей убивает природу

Фото todaysmotorvehicles.com
У нас в стране тематические истерики сегментированы по интересам общества. Одни услышали новую песню местечкового депутата с детским хором и упиваются ребячьей готовностью наконец-то умереть не за Сталина, а за некоего Вову, другие поглощены футболом и странными играми к ЧМ-2018, третьи ждут очередного подвоха от Министерства обороны. А тут грянула истерия из-за электромобилей.
Сергей Асланян

На фоне бюджетного дефицита на 2018 год в полтора миллиарда рублей, угроза российских властей потратить колоссальные деньги — по 65 млрд. в год втеение семи лет — на разработку русского электромобиля для удаленного будущего, становится ощутимой проблемой и теребит общество, и без того склонное к избыточной нервотрепке в периоды весеннего и осеннего обострений. Но раз власть демонстрирует решимость во что бы то ни стало слить несуществующие деньги в пустышку, значит она так и сделает, обворовав нас еще раз.

Но одно дело Россия, где инфраструктурные проекты со времен Салтыкова-Щедрина затеваются «еще и для воровства». Другое дело заграница, без упоения которой мы не умеем. И тут она опять приходит нам на помощь — мы пытаемся использовать для прикрытия западную моду на электрификацию. Объясняя, что такова всемирная тенденция (хотя это категорически не так) и мы лишь хотим успеть, тем более, что разрыва еще нет и мы впервые в современной истории из самых отставших можем оказаться в успешно догнавших.

Но если в России электромобили недопустимы и не нуждаются в контраргументах, а парировать их достаточно Уголовным кодексом, то за границей ситуация сложнее. Электромобили не нужны и там. Но дать им серьезный отпор все руки не доходили. И тогда за дело взялся Массачусетский технологический университет.

Фото uk.businessinsider.com

Уставшие от калифорнийских затей специалисты, давно знающие, что заблуждения одного штата не должны вылиться в заболевание всей страны, оценили экологический ущерб электромобиля Tesla. На сегодня она лидер общественного мнения, очень похожая на настоящую машину, что в случае с электромобилями непростительно. Поскольку Tesla пользуется электричеством из розетки и сама энергию не производит, ученые университета решительно объяснили Америке, откуда берется электричество и как оно вырабатывается.

Благодаря просветительским усилиями страна узнала, что, оказывается, электроэнергия и в саму розетку поступает по проводам от далекой станции, сжигающей обычное топливо в необычных количествах, при этом отравляя мир неприглядным выхлопом, содержащим нервирующий Америку углекислый газ. Оценивая выхлоп автомобилей, ученые взяли для примера Tesla Model S, Mitsubishi Mirage и BMW 750 xDrive. Выяснилось, что ради «Теслы» атмосфера получила ущерб в виде 226 г/км углекислого газа. Дальше можно было бы ничего не вычислять, но американцы все же уточнили, что BMW выбросила 385 г/км, Mitsubishi — 192 г/км. Добивая врага в его логове, ученые университета отметили, что колоссальный урон природе причиняет еще и добыча лития для аккумуляторов электромобилей. Но даже он не идет в сравнение с еще более ощутимым уроном, нанесенным экологии утилизацией того же самого лития.

Примечательно, что Массачусетский технологический университет позволил Америке уйти в отрыв от замешкавшейся Европы. Теперь США имеют шанс стать лидером обратного процесса и начать сворачивать тему, возвращаясь к ДВС. За океаном сопоставимая тенденция намечается только в поумневшей Норвегии, наигравшейся в электромобили и потихоньку вводящую бестактные ограничения на электрический транспорт. Хотя справедливости ради отметим, что и некоторые российские ведомства не поддерживают новомодные электрокары.

Фото newatlas.com

Тяжелее всех болеет остальная Европа, рисующая графики сокращения численности полноценной техники в угоду ущербным гибридам и вредоносным электромобилям. В затуманенных головах еврокомиссаров родилось предложение: заставить автозаводы к 2030 году поперхнуться выхлопом и сократить выбросы ДВС на 30%. Кто откажется — штраф. Или дизельгейт. Помимо ультиматума заводам, Еврокомиссия грезит, что такой же показатель в 30% украсит статистику всеобщего поголовья электромобилей Европы. Но поскольку речь идет о частных лицах, их принуждать будут льготами, скидками и налогами.

А выручит, как всегда, Китай. Там и подавно есть кому копировать и почти нет кому подумать. Поэтому мода на электромобили набирает обороты. Следовательно, Америка задаст всемирный тренд на отказ от бессмысленных электромобилей, Европа с опозданием поперхнется собственной глупостью и неумело покраснеет от стыда за разгромленный автопром, а Китай охотно купит все, что беспощадная Европа затевала для себя, а потом не поняла, как от всего содеянного избавиться. После чего аналитики зададутся вопросом: ведь Китай не может столь массово ошибаться, и вдруг в электромобилях что-то есть? Тем самым запустив болезнь по очередному кругу, и заодно обеспечив прикрытие нашему бюджетному воровству.

…С 1899 года, когда Камил Женатци на своем электромобиле «Всегда недовольная» установил мировой рекорд скорости в 100 км/ч, не изменилось ничего. Кроме облика. Женатци гнал на ведре с колесами от телеги, а нынешняя Tesla похожа на настоящий автомобиль. Но проблемы и перспективы у «Всегда недовольной» и нынешней Tesla одинаковые, неизлечимые, более чем вековой свежести.

автопродажи, авторынок, технология, электромобили
15 ноября 2017
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