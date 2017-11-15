Производство и эксплуатация электромобилей убивает природу

На фоне бюджетного дефицита на 2018 год в полтора миллиарда рублей, угроза российских властей потратить колоссальные деньги — по 65 млрд. в год втеение семи лет — на разработку русского электромобиля для удаленного будущего, становится ощутимой проблемой и теребит общество, и без того склонное к избыточной нервотрепке в периоды весеннего и осеннего обострений. Но раз власть демонстрирует решимость во что бы то ни стало слить несуществующие деньги в пустышку, значит она так и сделает, обворовав нас еще раз.

Но одно дело Россия, где инфраструктурные проекты со времен Салтыкова-Щедрина затеваются «еще и для воровства». Другое дело заграница, без упоения которой мы не умеем. И тут она опять приходит нам на помощь — мы пытаемся использовать для прикрытия западную моду на электрификацию. Объясняя, что такова всемирная тенденция (хотя это категорически не так) и мы лишь хотим успеть, тем более, что разрыва еще нет и мы впервые в современной истории из самых отставших можем оказаться в успешно догнавших.

Но если в России электромобили недопустимы и не нуждаются в контраргументах, а парировать их достаточно Уголовным кодексом, то за границей ситуация сложнее. Электромобили не нужны и там. Но дать им серьезный отпор все руки не доходили. И тогда за дело взялся Массачусетский технологический университет.