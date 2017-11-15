В России стартовали продажи эксклюзивной серии Bentley

Экстерьер Flying Spur Design Series отличается декоративной полосой, проходящей вдоль нижней части кузова, и светодиодной подсветкой в корпусах зеркал, проецирующей на асфальт надпись «Mulliner».

В интерьере Flying Spur Design Series, созданном вручную, использованы новые материалы — он оформлен в оригинальном стиле и отделан кожей трех оттенков. Кроме того, дизайнеры из придворного ателье впервые применили в декоре салона углеволокно, армированное наночастицами титана, которое, как утверждает производитель, раньше использовалось только в авиации.

Спортивная версия Flying Spur Design Series V8 S мощностью 528 л. с. комплектуется 21-дюймовыми дисками с шестью сдвоенными спицами и черной проточкой. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунд и развивает максимальную скорость 306 км/ч.

Напомним, что недавно Bentley представила в России ограниченную серию из пятидесяти автомобилей Mulsanne EWB Hallmark, также созданных в ателье Mulliner.