Jaguar Land Rover представит в Лос-Анджелесе сразу несколько новинок

На грядущем моторшоу, которое пройдет с 29 ноября по 10 декабря, Jaguar Land Rover покажет, помимо прочего, новые плагин-гибридные Range Rover и Range Rover Sport. Единственное, что известно об этих автомобилях, так это максимальная дальность хода на электрической тяге, которая составляет 51 км.

Как сообщает пресс-служба компании, посетители автосалона также смогут увидеть концептуальный Jaguar FUTURE-TYPE. Эта модель призвана дать представление о том, как машины британской марки будут выглядеть после 2040 года. Компанию «автомобилю будущего» составят кроссовер Jaguar E-PACE, флагманский седан Jaguar XJR575 и универсал Jaguar XF Sportbrake.