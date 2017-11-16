Jaguar Land Rover представит в Лос-Анджелесе сразу несколько новинок

Фото: www.netcarshow.com
Компания Jaguar Land Rover привезет на автосалон в Лос-Анджелес сразу три новинки. Британцы презентуют обновленный Range Rover SVAutobiography, Range Rover Sport SVR, а также Land Rover Discovery SVX.
Виктория Базылева

На грядущем моторшоу, которое пройдет с 29 ноября по 10 декабря, Jaguar Land Rover покажет, помимо прочего, новые плагин-гибридные Range Rover и Range Rover Sport. Единственное, что известно об этих автомобилях, так это максимальная дальность хода на электрической тяге, которая составляет 51 км.

Как сообщает пресс-служба компании, посетители автосалона также смогут увидеть концептуальный Jaguar FUTURE-TYPE. Эта модель призвана дать представление о том, как машины британской марки будут выглядеть после 2040 года. Компанию «автомобилю будущего» составят кроссовер Jaguar E-PACE, флагманский седан Jaguar XJR575 и универсал Jaguar XF Sportbrake.

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16 ноября 2017
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