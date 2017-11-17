Кроссоверы BMW X1 и X2 обзаведутся новым мотором

Как сообщает Bmwblog, ссылаясь на собственные источники в Мюнхене, в компании BMW рассматривают возможность создания новой модификации 35i для кроссоверов X1 и X2. По предварительным данным машины обзаведутся четырехцилиндровым бензиновым мотором, который носит кодовое название B48A20T1. Рабочий объем агрегата — два литра, максимальная мощность — 300 л. с.

Кроме того, стало известно, что этот же двигатель баварцы намерены устанавливать и на другие модели, построенные на модульной платформе UKL. В частности, речь идет о хетчбэке 1-й серии и Gran Coupe 2-й серии.

Даже ориентировочные даты появления на авторынке машин в новой модификации пока не называются.