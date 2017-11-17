Кроссоверы BMW X1 и X2 обзаведутся новым мотором

Фото: www.bmwblog.com
В обозримом будущем кроссоверы BMW X1 и X2 могут получить новую модификацию 35i. Под капотами автомобилей «поселится» двухлитровый турбированный двигатель мощностью 300 л. с.
Виктория Базылева

Как сообщает Bmwblog, ссылаясь на собственные источники в Мюнхене, в компании BMW рассматривают возможность создания новой модификации 35i для кроссоверов X1 и X2. По предварительным данным машины обзаведутся четырехцилиндровым бензиновым мотором, который носит кодовое название B48A20T1. Рабочий объем агрегата — два литра, максимальная мощность — 300 л. с.

Кроме того, стало известно, что этот же двигатель баварцы намерены устанавливать и на другие модели, построенные на модульной платформе UKL. В частности, речь идет о хетчбэке 1-й серии и Gran Coupe 2-й серии.

Даже ориентировочные даты появления на авторынке машин в новой модификации пока не называются.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
17 ноября 2017
248
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы