Новый BMW M5 получил российский ценник

Уже в базовой комплектации BMW M5 располагает спортивной М тормозной системой, динамическим круиз-контролем с ограничителем максимальной скорости, а также интеллектуальной функцией старт/стоп, которая приостанавливает работу двигателя только во время продолжительных остановок.

За дополнительную плату седан можно дооснастить пакетом M Special, включающим в себя четырехзонный климат-контроль, ассистент парковки Plus, автодоводчик дверей, аудиосистему Harman Kardon surround sound и другие опции. Ценник такого автомобиля начинается уже с 7 800 000 рублей.

Российским покупателям также предлагается седан BMW M5 ограниченной серии First Edition, отличающийся эксклюзивным цветом кузова — морозным темно-красным металликом — и расширенным списком оснащения. В нашу страну баварцы привезут лишь 20 машин спецсерии — их стартовая цена равняется 8 990 000 рублей.

Напмоним, что под капотом новой M5 расположился модернизированный битурбированный 4,4-литровый V8 мощностью 600 л. с. и крутящим моментом 750 Нм. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической передач Steptronic. Седан шестого поколения безальтернативно оснащается полным приводом M xDrive.