Пикап Mitsubishi L200 стал дешевле

В России пикапы пользуются крайне низким спросом — на их долю приходится менее 1% всего объема рынка. Лидером сегмента является Toyota Hilux, разошедшаяся за первые девять месяцев года тиражом в 2431 штуку. Mitsubishi L200 находится на второй строчке — в пользу этих машин в январе-сентябре сделали выбор всего 960 покупателей.

С целью повышения продаж компания «ММС Рус» запустила новую программу «Прямая выгода 250 000 рублей». С 17 ноября первые 400 клиентов получат от официальных дилеров скидку в размере до 250 000 рублей.

Примечательно — для того, чтобы воспользоваться предложением, не нужно отдавать свою старую машину в Trade In или оформлять кредит — достаточно просто попасть в число первых 400 покупателей. Акция распространяется на пикапы L200 во всех модификациях и комплектациях.

Напомним, что Mitsubishi L200 оснащается двумя 2,4-литровыми дизельными двигателями мощностью 154 и 181 л. с., механической и автоматической коробками передач. Стартовая цена модели без учета спецпредложения составляет на сегодняшний день 1 779 000 рублей.