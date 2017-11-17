Производство легковых автомобилей в России выросло на 23%

Согласно данным Росстата, в прошлом месяце с отечественных конвейеров сошло 120 000 легковых автомобилей — на 36,5% больше, чем в октябре 2016-го. Удивляться особо нечему, учитывая, что на петербургском заводе Hyundai стартовало производство нового псевдокроссовера KIA Rio X-Line, а предприятие Nissan в Санкт-Петербурге перешло на работу в две смены.

В январе-октябре также выросли объемы выпущенных грузовиков — на российских заводах собрали 127 000 машин, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В частности, в октябре было произведено 19 000 автомобилей (+32,6%).