Производство легковых автомобилей в России выросло на 23%

Фото: open4business.com.ua
По итогам первых десяти месяцев нынешнего года российские автомобильные заводы выпустили 1,1 млн. легковушек. По сравнению с аналогичным периодом года минувшего объем произведенных машин увеличился на 23,1%.
Виктория Базылева

Согласно данным Росстата, в прошлом месяце с отечественных конвейеров сошло 120 000 легковых автомобилей — на 36,5% больше, чем в октябре 2016-го. Удивляться особо нечему, учитывая, что на петербургском заводе Hyundai стартовало производство нового псевдокроссовера KIA Rio X-Line, а предприятие Nissan в Санкт-Петербурге перешло на работу в две смены.

В январе-октябре также выросли объемы выпущенных грузовиков — на российских заводах собрали 127 000 машин, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В частности, в октябре было произведено 19 000 автомобилей (+32,6%).

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17 ноября 2017
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