Сборочный завод Geely заработал в Белоруссии

17 ноября 2017 года компания Geely запустила производство на новом автосборочном заводе в Белоруссии. В церемонии открытия завода приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Zhejiang Geely Holding Group Ань Цунхуэй. Гости ознакомились с производственными цехами, побывали на линиях сварки и сборки. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал новый кроссовер Geely Atlas.

Предприятие способно выпускать более 60 000 автомобилей в год. Основным потребителем его продукции станет российский рынок. Представители компании утверждают, что существенная часть комплектующих будет поступать на «Белджи» от поставщиков, сотрудничающих с предприятиями концерна Volvo. Общая площадь территории завода «Белджи» составляет 1,18 квадратных километра. На его территории разместились цеха сборки, окраски и сварки, оснащенные роботизированными технологическими линиями.