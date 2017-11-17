Седан Volkswagen Polo нового поколения представили официально

Фото: www.motor1.com
В Бразилии состоялась премьера новой генерации модели Volkswagen Virtus, более известной нам как Polo седан. На южноамериканском авторынке новинка появится уже в январе следующего года, а спустя некоторое время доберется и до других стран.
Виктория Базылева

Как сообщает Motor1, в основу нового Virtus легла модульная платформа MQB-A0. Двигатели, коробки передач, подвеску и систему рулевого управления инженеры Volkswagen позаимствовали у хетчбэка Polo нынешнего поколения, дебют которого состоялся летом.

В моторную гамму модели, ориентированной на рынок Латинской Америки, войдет битопливный литровый двигатель с наддувом, выдающий мощность в 115 л. с. на бензине и в 128 л. с. на этаноле. Некоторое время спустя в продаже появится модификация с 1,6-литровым атмосферником, развивающим около 120 сил. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».

По предварительным данным, в Россию новый седан Volkswagen Polo приедет в 2018 году. Никакой информации о силовых агрегатах, комплектациях и ценах на машину производитель, разумеется, пока не раскрывает.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан
17 ноября 2017
216
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы