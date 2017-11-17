Состоялась премьера электрического грузовика Tesla

Фото: Tesla
В Калифорнии состоялась презентация прототипа электрического грузовика Tesla, получившего название Semi. Серийное производство модели, согласно планам главы компании Илона Маска, начнется в 2019 году.
Виктория Базылева

В движение Tesla Semi приводится четырьмя электромоторами, расположенными на задних колесах. Суммарная мощность этой установки достигает порядка 1000 л. с. Как уверяет производитель, максимальная дальность хода фуры равняется 800 километрам. На разгон до сотни автомобилю без груза требуется всего 5 секунд, груженому — 20 секунд.

Для лучшего обзора кабина Tesla Semi оборудована двумя сенсорными дисплеями, размещенными с левой и правой сторон от пилота. А водительское кресло и рулевое колесо перемещены ближе в центру салона.

В списке оснащения электрогрузовика значится система автономного управления — без участия рулевого машина может тормозить и придерживаться выбранной полосы. Помимо этого, автомобиль обзавелся бронированным лобовым стеклом, системами мониторинга слепых зон и экстренного реагирования при ДТП.

Предполагается, что Tesla Semi встанет на конвейер в 2019 году. Но цену новинки, даже ориентировочную, Илон Маск раскрывать не стал.

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17 ноября 2017
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