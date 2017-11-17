Завод Ford Sollers во Всеволожске выпустил 750 000 автомобилей

Предприятие Ford Sollers во Всеволожске является первым заводом иностранной марки в России, производящим машины по технологии полного цикла. Он функционирует с 2002 года — с момента основания его мощность увеличилась более, чем в пять раз до 162 000 автомобилей в год.

Поначалу во Всеволожске выпускались машины семейства Focus, а в 2009-м на заводе наладили производство седана Mondeo. Высокое качество сборки этих моделей обеспечивается самым современным оборудованием, в том числе сварочными, клеевыми, сверхточными и другими роботами, а также различными испытательными стендами.