Geely хочет резко поднять продажи в России с помощью кроссовера Atlas

О том, как Geely собирается привлекать новых покупателей, какие новинки в обозримом будущем доберутся до России, и как обстоят дела у дилеров с запасными частами и квалифицированными сотрудниками, рассказал порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью Андрей Левин, директор по маркетингу и развитию бизнеса «Джили-Моторс»:

— Какие меры вы планируете принимать для продвижения бренда Geely в России, в частности, для привлечения новых клиентов? Возможно, демпинг или какие-либо специальные предложения для покупателей?

— В настоящее время мы сфокусированы на ожиданиях клиента. С точки зрения привлекательности продукта и его доступности для покупателей мы разработали специальные кредитные программы со сниженной процентной ставкой. С начала нынешнего года в компании ведется активная работа и над программой trade-in. А со следующего года мы начинаем переговоры со страховыми компаниями для предоставления клиентам выгодных продуктов.