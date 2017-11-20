Geely хочет резко поднять продажи в России с помощью кроссовера Atlas

Фото: Geely
По итогам первых десяти месяцев 2017 года официальные дилеры Geely реализовали в нашей стране всего 1872 машины, что обеспечило компании лишь третье место по продажам среди всех китайских марок, представленных в России. Впрочем, китайцы не унывают — в Geely уверены, что в скором времени бренд вернет утраченные позиции.
Виктория Базылева

О том, как Geely собирается привлекать новых покупателей, какие новинки в обозримом будущем доберутся до России, и как обстоят дела у дилеров с запасными частами и квалифицированными сотрудниками, рассказал порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью Андрей Левин, директор по маркетингу и развитию бизнеса «Джили-Моторс»:

— Какие меры вы планируете принимать для продвижения бренда Geely в России, в частности, для привлечения новых клиентов? Возможно, демпинг или какие-либо специальные предложения для покупателей?

— В настоящее время мы сфокусированы на ожиданиях клиента. С точки зрения привлекательности продукта и его доступности для покупателей мы разработали специальные кредитные программы со сниженной процентной ставкой. С начала нынешнего года в компании ведется активная работа и над программой trade-in. А со следующего года мы начинаем переговоры со страховыми компаниями для предоставления клиентам выгодных продуктов.

Фото: Geely

— В России компания Geely опустилась на третье место по продажам среди всех китайских марок. Как вы могли бы это объяснить?

— Мы рассматриваем это как временное явление, связанное с обновлением модельного ряда, которое происходит в этом году. Geely выводит на российский рынок автомобили нового поколения: седан Emgrand GT, который вышел в феврале, и кроссовер Geely Atlas, который появится в скором времени. Их отличительная черта — высокое качество сборки и применяемых материалов, богатый набор опций во всех комплектациях, продвинутые технологии. Это позволяет им выйти за пределы сегмента low-cost и уверенно занять свое место в «среднем классе» автомобилей. Для российского потребителя это в новинку — отсюда и некоторый скептицизм. Но он, как мы считаемы, в скором времени развеется, особенно когда на российский рынок выйдет Geely Atlas — бестселлер компании на рынке Китая — а вслед за этим вернутся и утраченные нами позиции.

— А когда мы наконец увидим новое поколение бюджетного седана Emgrand, концепт которого был представлен Geely на Шанхайском автосалоне в 2015 году?

— К сожалению, этого я пока сказать не могу.

Фото: forums.swedespeed.com

— Одной из причин низких продаж китайских машин в России является недоверие автомобилистов к уровню сервиса. Какие требования вы предъявляете к сотрудникам станций техобслуживания, принимая их на работу? Существуют ли программы повышения квалификации?

— Специалистов по техническому обслуживанию принимают на работу дилеры, мы же со своей стороны проводим их сертификацию. От потенциальных сотрудников ожидается как высокий уровень профессиональных навыков в целом, так и хорошее знание технических особенностей автомобилей марки Geely. Для развития второго мы регулярно проводим обучение, повышая квалификацию сотрудников.

— А насколько российские дилеры обеспечены запчастями и комплектующими для оперативного ремонта? К примеру, если после ДТП необходимо заменить капот, бампер, фары и радиаторную решетку, сколько клиенту придется ждать?

— Российские дилеры обеспечены запчастями и комплектующими в полном объеме. Наличие склада всех необходимых запасных частей — одно из основных требований дистрибьютора к дилеру в рамках нашего сотрудничества. Замена комплектующих, таким образом, проводится максимально оперативно.

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20 ноября 2017
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