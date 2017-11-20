Skoda начнет выпускать электрокары в 2020 году

Фото: Skoda
Компания Skoda наладит серийное производство автомобилей, оснащенных электрическими и гибридными силовыми установками, в 2020 году. Первой на конвейер встанет «зеленая» модификация модели Superb.
Виктория Базылева

Как сообщают представители Skoda, в 2019 году на заводе компании в городе Млада-Болеслав начнется серийное производство гибридной версии Superb. В состав силовой установки машины войдет 1,4-литровый бензиновый 100-сильный двигатель с наддувом и 115-сильный электромотор. Этот же агрегат спустя некоторое время получит и кроссовер Kodiaq.

Через три года на конвейер завода Skoda встанет первый в истории марки серийный электрокар. Известно, что этот автомобиль будет кроссовером — он займет в модельном ряду ступеньку между Karoq и Kodiaq. В его основу ляжет модульная платформа MEB, разработанная компанией Volkswagen специально для машин на электрической тяге.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к 2025 году Skoda выпустит пять электромобилей. Предполагается, что помимо SUV, чехи выпустят «зеленый» хетчбэк и спорткар с силовой установкой мощностью более 300 л. с.

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20 ноября 2017
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